Что произошло после матча 1/8 финала Кубка России Химки – Крылья Советов

Матч закончился разгромной победой «Крыльев» 4:0. Фото: ФК «Химки».

«Крылья Советов» разгромили «Химки» и прошли в четвертьфинал Кубка России. Встреча закончилась со счетом 4:0, по ходу поединка судья удалил Михаила Тихонова, а начало разгрому положил гол Ивана Сергеева с пенальти.

- Непростое поле, и первые пять-семь минут матча было много единоборств. Такой счет поначалу ничего не предвещало. Дальше удачно сложились наши атаки, где мы с пенальти забили быстрый гол, а потом получили преимущество из-за удаленного футболиста. Дальше по счету играли достаточно комфортно. Можно сказать, что мы наиграли на такой счет, но забили третий и четвертый голы на флажке. В целом игра прошла с хорошим настроением и эмоциями. Дальше у нас важнейший матч в чемпионате, - приводит слова главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина «Чемпионат».

Под конец матча «Химки» могли остаться и вовсе вдевятером, однако арбитр встречи Михаил Вилков после просмотра повтора заменил красную карточку Резиуана Мирзова на желтую.

- Это был жесткий фол, - прокомментировал эпизод наставник самарцев. - Но на красную ли карточку он? Такие момент иногда лучше видны с повторов. Опять же, если бы счет был другой, то я был бы не согласен. Сейчас нет смысла нагнетать. Мне показалось, что фол был на желтую.

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко, ожидаемо, остался недоволен игрой своей команды.

- Настрой наших игроков мне сегодня не понравился, потому что некоторые после осенней части подумали, что они очень хорошо играют. Но это будут наши личные разговоры после матча. На сборах мы наигрывали один состав, а сейчас, к сожалению, пришлось над ним подумать. Выбор невелик, перед игрой были определенные проблемы. «Крылья» заслуженно победили, поздравляем с выходом в следующую стадию, - приводит слова Черевченко пресс-служба «Химок».

«Крылья» готовы к большему

После матча высказались и руководители клубов – гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий и министр спорта Московской области Роман Терюшков.

- Игра показала, что мы готовы к большему, - цитирует Калакуцкого «Чемпионат». - Хочется проверять свои силы с сильными соперниками. Игра была показательна, соперник другого уровня. Такие команды проявляют ошибки. Но это кубковая игра, она всего одна. У нас впереди еще 16 матчей. Футбол сейчас весенний, он непредсказуем.

Терюшков признался, что проигрыш его не порадовал, но отметил, что без поражений не бывает побед.

- Теперь будем готовиться к игре с «Уфой», играем дома. Расслабляться смысла нет, нашей основной задачей остается 10-12 место в РПЛ, надо на этом сосредоточиться, - приводит слова министра спорта Подмосковья ТАСС.

Четвертьфиналы сдвинулись

Уже 23 февраля должна была пройти жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка России, а на следующей неделе должны были состояться сами матчи. Однако игру «Уфы» и «Урала» перенесли из-за морозов. Из-за этого и жеребьевка, и сами четвертьфинальные поединки пройдут позже.

Ориентировочные даты игр – 7-8 апреля.

В 1/4 финала «Крылья» сыграют с одной из восьми команд – ЦСКА, «Локомотивом», «Динамо», «Сочи», «Ахматом», «Уфой» или «Уралом».

- Хотелось бы, чтобы в Самару приехала хорошая команда, - высказал свое мнение Игорь Осинькин. – Хочется сыграть матч перед своими зрителями. Давайте дождемся жеребьевки, для нас любой соперник в четвертьфинале будет серьезным. Постараемся сыграть качественно.