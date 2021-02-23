К 23 февраля известные самарские инста-красотки выложили в соцсети свои поздравления мужчинам с днем защитника Отечества, сопровождаемые сексуальными фотографиями. «КП-Самара» пролистала аккаунты красавиц и выяснила, чем они решили удивить подписчиков.Самарская актриса Лукерья Ильяшенко, звезда сериала «Сладкая жизнь», выложила длинное и красноречивое поздравление, адресованное совершенно всем мужчинам – «и тем, что с плоскостопием, и тем, что с лордозом, и тем, что с бойфрендом, и тем, что с герлфрендом». Это неслучайно: Лукерья уверена, что 23 февраля – давно уже праздник не про защитников отечества, а просто про мужчин.- Бросаю к вашим ногам все дезодоранты и носки вселенной! – написала актриса. - Если бы вас не было - бездомных котов в мире скорее всего не осталось бы совсем, но ради кого тогда мы качали бы пресс, ради кого наращивали ресницы, ради кого разучивали как варить борщ, и кого бы в сердцах величали козлами сраными? Мы бы жили в мире без конкуренции за мужика, наполненном котами и женщинами, и все были бы как одна благостные, жирные, и с не бритыми подмышками. Атмосфера вокруг наверняка была бы крайне дружелюбной, но совсем не эстетичной. Мужчины, воздействуя на женщин, опосредованно несут красоту в этот мир. Виват, парни!К прочувствованному посту Лукерья приложила фото в купальнике.Поздравила сильную половину человечества и фитнес-тренер Любовь Олешкевич - мисс Вселенная по фитнес бикини NAC.- С Днем защитника Отечества, дорогие мужчины! Покоряи те новые вершины! А мы вас - рады вдохновлять! – написала красотка и порадовала взгляды мужчин яркой фотографией в откровенном черном кожаном костюме.Инстаблогер и просто красотка Анна Fury пошла еще дальше. Девушка сфотографировалась в откровенном наряде в компании двух бравых парней в военной форме на крыше здания.- С твоим праздником, дорогой защитник, - написала красавица.По-настоящему огненную фотографию выложила и фитнес-тренер Татьяна Соколова. Таким образом красотка не только поздравила с праздником сильную половину человечества, но и напомнила прекрасным дамам – пора приводить фигуру в порядок – ведь весна, лето и пляжный сезон – не за горами!