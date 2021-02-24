Ипотечные лайфхаки: Самарцы рассказали, как им удалось снизить платеж по кредиту и выплатить его досрочно

Самарцы поделились лайфхаками, как сделать проще жизнь с ипотечным кредитом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воспользовались госпрограммой

Самарчанка Елена П. решилась на ипотеку пять лет назад, в далеком 2016 году.

- Подумала - чем чужому дяде деньги за аренду платить, лучше уж за свои квадратные метры эти 20 тыс. в месяц отдавать, - призналась она журналисту «КП» - Самара». - Страшно не было, хотя, конечно, понимала, что теперь придется планировать свои траты. Но зато очень быстро научилась финансовому планированию, в первую очередь каждый месяц гасила кредит, а уж потом оставшиеся деньги распределяла на все остальное.

Платеж получился немаленьким: в 2016 году Елена взяла ипотеку на 1,9 млн руб. в банке под 11,15 % годовых, в месяц приходилось отдавать 21,3 тыс. руб. Поначалу платеж никаких сложностей не вызывал. Но вскоре Елена вышла замуж, в 2017 году у нее родился малыш, в 2020-м - еще один. В однокомнатной квартире, пусть и площадью в 50 кв. м, молодой семье стало тесновато, остро встал вопрос о расширении. Но сначала нужно было погасить ипотеку.

- В июне 2020 я понесла документы на рефинансирование - слышала про этот инструмент и давно хотела попробовать, а тут оказалось, что мы как раз попадаем под программу господдержки для семей, у которых родился второй ребенок, и можем переоформить займ по 5% годовых, - вспоминает Елена. - Консультант в банке помогла очень быстро оформить документы. В результате мой ежемесячный платеж снизился более чем на 8 тыс. руб. и мы смогли погасить остаток долга досрочно!

Елена признается: на этом ипотечная история для ее семьи не закончилась. Она уже присмотрела трехкомнатную квартиру и в ближайшее время собирается оформить на ее покупку новый ипотечный займ.

Объединяй и экономь

Самарец Вячеслав М. с ипотечными кредитами, что называется, на «короткой ноге».

- Беру ипотеку с 90-х годов - все квартиры так покупал и менял. Дети рождались, вырастали, потребность в квадратных метрах у семьи менялась. Начинал с однокомнатной квартиры, сейчас уже трехкомнатную взяли, у детей своя жилплощадь. Так что для нас ипотека - привычный, знакомый инструмент.

Ипотечный платеж на «трешку» у Вячеслава был не такой уж и большой - всего 14 тыс. руб. в месяц. Подумав, семья решила, что вполне потянет еще и автокредит. Так к 14 прибавились еще 12 тыс. Вячеслав справлялся - до тех пор, пока не началась пандемия.

- В последнее время с финансами стало сложнее, и я решил воспользоваться опытом друзей и попробовать рефинансировать свои кредиты - объединить их в один, - рассказывает Вячеслав. - В банке проблем не возникло, мне сразу пошли навстречу. В результате оставшуюся сумму долга по автокредиту прибавили к ипотечному займу, а автокредит закрыли. Таким образом, сейчас я выплачиваю всего один кредит, под меньший процент. Сумма ежемесячного платежа снизилась на 6,3 тыс. руб. в месяц - для нас это отличное подспорье.

КОНКРЕТНО

Елена П.

Банк: ВТБ

Первоначальный кредит: Ставка по ипотеке - 11,15 %. Сумма кредита - 1,858 млн руб. Срок - 15 лет. Ежемесячный платеж - 21,3 тыс. руб. Переплата за весь срок кредита - 1,974 млн руб.

Рефинансирование: Рефинансирование под 5 % в рамках льготной госпрограммы после рождения второго ребенка. Сумма кредита - 1,314 млн руб. Срок - 11 лет. Ежемесячный платеж - 13 тыс. руб. Переплата за весь срок кредита - 400 тыс. руб.

Экономия: 8,3 тыс. руб. в месяц.

Вячеслав М.

Банк: ВТБ

Первоначальный кредит: Ипотека под 8,3 % годовых и автокредит под 12,9 % годовых. Платеж по ипотеке - 14 тыс. руб., по автокредиту - 12 тыс. руб в месяц. Итого - 26 тыс. руб.

Рефинансирование: ипотека и автокредит объединены в один ипотечный кредит, автокредит закрыт. Сумма ипотеки выросла, однако ставка снизилась до 8,3 %. Ежемесячный платеж 19,7 тыс руб.

Экономия: 6,4 тыс. руб. в месяц.

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