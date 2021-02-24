Жителям «Новой Самары» вручили пилотки со звездой. Показываем, как это было

В офисе продаж 23 февраля посетителей встречали вот такие очаровательные «военные». Фото: Руслан ЗУБКО

В микрорайоне «Новая Самара» 23 февраля прошла патриотическая акция. От традиционной полевой кухни в этом пришлось отказаться из соображений безопасности. Но праздник все равно состоялся. Как это было, читайте и смотрите в нашем фото- и видеорепортаже.

Праздник поджидал везде

23 февраля в «Новой Самаре» сразу решили отметить с размахом и подарками. Не помешал даже сильный мороз. Сначала пилотки с рубиновыми звездами хотели раздавать только около офиса продаж, но из-за погоды решили стать ближе к каждому жителю. Девушки в военной форме вышли на главные пешеходные аллеи: ни один защитник - житель района - не остался без подарка в свой праздник.

- Зашли с семьей в магазин купить продуктов для праздничного стола. А тут сюрприз. Вспомнил армейскую юность, немного растрогался, - говорит житель «Новой Самары» Игорь Копосов, пока его маленький сын примеряет первую личную пилотку. А его мама в это время рассказывает, какие открытки нарисовал папе малыш в детском саду, как ждал он этого дня. Впрочем, для взрослых праздник тоже очень важен.

- Для меня это большой праздник, потому что я с самого детства мечтал быть военным – как дед. Не сложилось, зато я отслужил в воздушно-десантных войсках, - говорит Евгений Нелюбов.

Подарки получили все мужчины от мала до велика. Фото: Руслан ЗУБКО

«Любят «Офицеров»

Пилотка - значимый армейский символ с богатой историей. В Великую Отечественную войну солдаты использовали ее в качестве подшлемника под каску. Пилотка сохранилась как часть военной формы и в современных вооруженных силах. Её носят моряки, летчики, ракетчики и военные многих других родов войск. Привет из армии жители «Новой Самары» получали с приятным удивлением. И, конечно, охотно фотографировались с обаятельными «солдаточками» и не отказывались ответить на их несложные вопросы. Девушки интересовались, для чего, например, нужна пилотка, или какие произведения о войне люди читают и пересматривают до сих пор.

Пилотка - значимый армейский символ с богатой историей. Фото: Руслан ЗУБКО

Итоги интересны: 26% от числа опрошенных ответили, что «она защищает от палящего солнца», 18% - «немного греет солдата, когда ему холодно», 14% - «придает образу военнослужащего законченный и опрятный вид», 7% - «удобно сунуть под погон, если она ему мешает». Лидером по ответам стал следующий вариант: «можно быстро надеть под каску и её ношение будет для солдата более удобным и комфортным» - ему отдали предпочтение 35% опрошенных. И это правильно!

А вот семерка самых упоминаемых художественных произведений о Великой Отечественной войне выглядит по версии новосамарцев так: «Офицеры», «Они сражались за Родину», «А зори здесь тихие», «Судьба человека», «Баллада о солдате», «В бой идут одни старики» и легендарный сериал «Семнадцать мгновений весны».