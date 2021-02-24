В праздничные выходные в Самаре и области было не до прогулок. Столбик термометра местами упал до минус 40 градусов, а где-то и ниже, ветер валил с ног и обжигал лицо, мешая обзору, а дороги стали скользкими и опасными для движения. Журналисты «КП-Самара» рассказывают, что произошло в регионе во время и после аномальной и неприятной погоды.Утром 23 февраля в некоторых районах температура воздуха достигла пугающих отметок. Жители Мехзавода делились в социальных сетях, что их термометры показывают -41 и -43. Люди боятся выйти на улицу, а у животных нет выбора.— Выпустили собак с отлова, одна лежит на остановке и вся трясется, уже не реагирует. Можно же было переждать непогоду?! — негодуют очевидцы.День защитника Отечества начался не только с лютых морозов, но и с буквально ураганного ветра. Так, в Куйбышевском районе на улице Флотской, 17 метель сорвала с общежития часть крыши. Коммунальщики, которых успели обвинить пользователи сети, пообещали во всем разобраться.Самарец Дмитрий Стародубцев в свою очередь обратил внимание представителей «Дорсигнала» на то, что на пересечении Авроры и Гагарина сильные порыва ветра развернули светофор. Он стал подавать сигналы не водителям, а жильцам второго этажа ближайшего дома. Автолюбители добавили — с дорожными знаками беда из-за стихии возникла и на других участках.Жалобы поступали и на здание № 127 на улице Авроры. Там горожан встревожили незакрепленные должным образом на крыше профлисты, которые при таких условиях могло оторвать полностью. В районной администрации на проблему уже обратили внимание.В соседнем Новокуйбышевске ветрище сорвал со своего места уличный фонарь. Он повис на проводах на улице Дзержинского, 29, чем сильно напугал прохожих. К счастью, до беды не дошло, но ситуация оставила неприятный осадок.Одновременно с непогодой в Самаре произошло сразу несколько коммунальных аварий. Возможно, с морозами это как-то и связано. В любом случае — последствия мало кого порадовали. Так, из-за утечки воды на пересечении улиц Лейтенанта Шмидта, Карла Либкнехта и Шевченко припаркованные у домов машины вмерзли в лед. Их владельцы явно не ожидали такого поворота событий. С коммунальщиков тоже спрос не великий — они уверяют, что утечку устранили еще ночью.Проблемы с движением сегодня, 24 февраля, возникли на пересечении XXII-го Партсъезда и Рыльской, Аэродромной, а также на пересечении Нагорной и Советской. Там тоже прорывало трубы, а проезжие части превратились в ледовое месиво.Самарцев предупреждали о плохих погодных условиях, но, как оказалось, боятся их не все. Так, в областной столице многих удивил мужчина, который в тридцатиградусный мороз решил прогуляться в трусах, перчатках и ботинках. Его знакомые объясняют, что удивляться нечему — этот дядя просто любит закаляться.Уже завтра, 25 февраля, аномальные морозы обещают отступить. По прогнозам синоптиков, к концу недели в губернии заметно потеплеет. Уже в субботу ожидаются до нуля градусов. Впрочем, сегодня оранжевый уровень опасности сохраняется, поэтому будьте аккуратны!