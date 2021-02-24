Привитых все больше: что творит коронавирус в Самарской области

По приросту заболевших коронавирусом Самарская область занимает седьмое место в стране Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Самарской области не отступает – ежедневно число заболевших увеличивается почти на три сотни человек. По приросту новых инфицированных Самарская область занимает седьмое место по стране. Однако в регионе полным ходом идет вакцинация, продолжают действовать коронавирусные ограничительные меры. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 24 февраля 2021 года.

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Самарской области выросло на 283 человек и достигло 47131 зараженных с начала пандемии. Однако что касается областной столицы, то здесь новых заболевших меньше, чем днем ранее – всего 86 человек (накануне было больше сотни). Менее ста новых инфицированных и в Тольятти – 71 больной. 13 диагнозов «коронавирус» подтвердилось в Сызрани, по 11 в Кинель-Черкасском районе и в Новокуйбышевске, по 10 в Чапаевске и Красноярском районе. В других городах и районах региона заболевших еще меньше.

252 новых больных с коронавирусом медики обнаружили среди пациентов с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, 31 человека выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих никаких клинических проявлений заболевания.

Не обошлось без новых жертв – за минувшие сутки коронавирус забрал еще пять жизней жит елей региона, общее число жертв достигло 905 человек. Среди новых погибших трое женщин и двое мужчин. Все они имели сопутствующие хронические заболевания и возраст старше 65 лет. Показатель смертности на 100 тыс. населения в Самарской области составляет 28,34 (по стране - 57,57)

В Самарской области продолжают действовать коронавирусные ограничения и масочный режим, его соблюдение в общественных местах, магазинах и на транспорте контролируют правоохранители. Одновременно усиленными темпами идет вакцинация жителей региона. Прививку делают бесплатно и добровольно. Первую дозу вакцины от коронавируса уже получили более 64 тысяч жителей, а 13 тысяч уже полностью завершили процедуру введения препарата.