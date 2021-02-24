Спорт 24 февраля 2021 15:31

Свежие новости о «Крыльях Советов» на 24 февраля 2021: жеребьевка 1/4 Кубка России и дефекты на «Самара Арене»

«КП-Самара» рассказывает о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 24 февраля 2021