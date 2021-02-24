Свежие новости о «Крыльях Советов» на 24 февраля 2021: жеребьевка 1/4 Кубка России и дефекты на «Самара Арене»

«Крылья Советов» буквально ворвались в весеннюю часть сезона, разгромив «Химки» в Кубке России. Впереди самарцев ждет еще один важный матч – игра за лидерство в ФНЛ против «Нижнего Новгорода». Рассказываем о последних новостях из жизни «Крыльев Советов» на 24 февраля 2021.Соперник «Крыльев» по 1/4 финала КР определится 4-6 мартаГлавная новость последних дней, конечно, громкий выход «Крыльев Советов» в четвертьфинал Кубка России. Самарцы разгромили «Химки» 4:0 и теперь ждут, когда станет известен соперник по следующему раунду.О том, что сказали главные тренеры и руководство клубов после игры, а также, с кем волжане могут сыграть в четвертьфинале и почему это до сих пор неизвестно, «КП-Самара» писала ранее.Если кратко по соперникам, то из-за переноса матча «Уфа» - «Урал» из-за морозов сдвинулись и игры 1/4 финала кубка. Ориентировочно, встречи пройдут 7-8 марта. Жеребьевка состоится 4-6 марта.Соперником «КС» может стать ЦСКА, «Локомотив», тульский «Арсенал», «Динамо», «Ахмат», «Сочи», «Уфа» или «Урал».Три новичкаТеперь к новичкам команды. Трансферное окно в России закрывается 25 февраля. «Крылья» пока объявили о подписании трех новичков. К команде присоединились воспитанник Академии Коноплева и экс-игрок ЦСКА и «Урала» Дмитрий Ефремов, форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов и молодой белорусский защитник Дмитрий Прищепа. На просмотре в Турции с командой также были российский форвард Никита Хлусов и португальский полузащитник Рикарду Алвеш. По первому новостей нет, а вот второй провел с «Крыльями» тренировку в Турции и улетел на родину делать визу. Так что, скорее всего, в ближайшее время Алвеш присоединится к самарской команде.Чичерин теперь в «Акроне»Бывший игрок «Крыльев Советов» Никита Чичерин возвращается в Самарскую область. Теперь защитник будет выступать за тольяттинский «Акрон».Предыдущим клубом в карьере Чичерина был «Тамбов», который футболист покинул из-за финансовых проблем у «волков». За «Крылья» Никита Чичерин выступал с 2018 по 2020 год. На поле он выходил в 25 матчах, в которых отметился одним голом в Кубке России против «Тамбова».На «Самара Арене» нашли дефекты металлоконструкцийБлижайший домашний матч «Крылья» проведут 6 марта против «Чертаново». Однако сейчас уже поползли слухи, что поединок может пройти не на «Самара Арене». Причина – дефекты металлоконструкций на стадионе. Устранять недостатки будет подрядчик, который строил арену, однако игру «КС» и «Чертаново» могут перенести по соображениям безопасности – либо на другой стадион, либо на другую дату.Как сообщил «КП-Самара» гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий, клуб никто не уведомлял о том, что матч может не состояться из-за технических неполадок. Ждем еще новостей ближе к поединку.