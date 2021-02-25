«Голоса Победы» - крупномасштабный проект ГТРК «Самара», посвящённый 75-летию Великой Победы, отмечен специальным призом Попечительского совета Национальной премии в области общественных связей «Серебряный Лучник».Социальная акция «Голоса Победы» привлекла внимание жителей не только Самарской области, но и всей страны. 5 300 человек, 550 солистов, 232 вокальные группы, 56 хоров. Отклик получен феноменальный, хотя участникам и не обещали призов и подарков, а только возможность поделиться с широкой аудиторией своим исполнением военных песен. Региональное жюри премии «Серебряный Лучник» посчитало патриотический проект, проведённый ГТРК «Самара» совместно с областным правительством самым успешным и достойным представлять губернию на федеральном уровне.«Голоса Победы» в столице презентовали радиоведущий ГТРК «Самара» Антон Самохвалов и один из участников конкурса, воспитанник школы-интерната для детей с нарушением слуха Данила Коман.Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН», исполнительный директор премии «Серебряный Лучник – Самара»:«У нас в членах жюри и социологи, и представители СМИ, и преподаватели вузов, и маркетологи и HR-специалисты. Именно за счёт взвешенной позиции и большого количества экспертов, мне кажется, мы добиваемся честной и справедливой оценки».«Голоса Победы» уже принесли ГТРК «Самара» главную телевизионную награду страны - «ТЭФИ-Регион». И вот новое профессиональное признание на всероссийском уровне - специальный приз Попечительского совета Национального конкурса в области общественных связей «Серебряный Лучник».Надежда Явдолюк, исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»:«Проект потрясающий и я не видела людей, которые смотрели бы ролики, слушали песни и сдержали бы своё волнение. Я сама плакала - и во время презентации, и до того, когда смотрела по трансляции церемонию из студии ГТРК «Самара». Это огромная часть нашей жизни».Вячеслав Лащевский, член жюри Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», председатель совета директоров Коммуникационной Группы АГТ:«Этим проектом можно и нужно гордиться, потому что, на мой взгляд, это самый гражданский проект, самый осмысленный, патриотический проект, который был представлен на «Серебряном Лучнике» этого года. Он, действительно, очень, глубок по своему содержанию. Песня - это то, что говорит о людях, что говорит о нации, говорит о культуре. Ведь каждая страна, каждый народ имеет свою песенную традицию. И то, что вы обратились именно к этому жанру, мне кажется, очень здорово».Высокая оценка федерального жюри и, конечно, поддержка более 5 тысяч участников и их семей - поистине ценная награда для всех, кто работал над грандиозным проектом «Голоса Победы». А это весь без исключения коллектив телерадиокомпании и каждый, кто не остался равнодушным к народной акции.