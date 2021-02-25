Автоэксперт рассказал, как завести машину в условиях аномальных самарских морозов

Зимой не все водители справляются с погодными условиями Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Морозная погода, установившаяся в Самарской области, доставляет много проблем как пешеходам, так и водителям. У многих из них машины в подобных условиях просто не смогли завестись. Как действовать в подобных ситуациях, в программе «Городская среда» на радио «КП-Самара» рассказал автоэксперт Алексей Матяшов.

— То, что автомобиль не запускается в такую погоду — это нормально. Если при критических температурах автомобиль не подготовлен, то запуск может не произойти, — рассказывает Алексей.

Специалист дал несколько советов для того, чтобы исправить ситуацию, ну или хотя бы заранее подготовиться к неприятностям.

— Готовиться к зиме нужно заранее. В первую очередь, конечно, нужно поставить зимнюю резину, — отмечает Матяшов.

Также эксперт говорит о важности технической проверки: как давно менялось моторное масло? В каком состоянии охлаждающая жидкость? Исправно ли работают аккумуляторные батареи? Исправны ли системы зажигания? Все, что влияет на запуск двигателя, в подобных погодных условиях нужно проверять.

— Есть предпусковые подогреватели на автомобилях, сигнализации с автозапуском, которые облегчают прогрев, — продолжает Алексей Матяшов. — В сильные морозы нужно использовать почасовой запуск автомобиля. Такую систему можно поставить на любую машину, процедура установки займет 4-5 часов.

В морозную погоду не нужно греть машину на холостых оборотах. Это чревато последствиями:

— Обычная практика: прогрев 2-4 минуты и дальнейшее движение на оборотах, не превышающее трех тысяч. Первые 5-6 километров эксплуатация авто должна быть щадящая, чтобы не портить подвеску.

Наш собеседник подчеркивает, что если поступает сигнал об ошибке двигателя, значит есть проблемы с зажиганием. При таком стечении обстоятельств автомобиль нужно срочно отправить на диагностику и определить неисправность. С вероятностью 95 % она будет выявлена либо в самих свечах, либо в высоковольтных проводах.

Добавим, что в ближайшие дни обстановка на улицах должна измениться. Уже в субботу, 27 февраля, в регионе местами ожидается плюсовая температура.

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