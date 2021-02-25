Узнал о беременности и исчез: самарчанка осталась одна с тремя детьми без крыши над головой

Ксюше пришлось самой выживать и заботиться о детях. Фото: pixabay.com

Говорят, что беды не приходят поодиночке. Если уж началась черная полоса, то жди неприятностей со всех сторон сразу. Самарчанка Ксюша К. знает об этом не понаслышке. За 30 лет молодой женщине пришлось перенести немало испытаний, но она не сдалась и продолжает бороться – за детей и свое счастье.

Чужой голос сообщил – «инфаркт»

Ксюша родилась и выросла под Самарой. Поселок хоть и находился недалеко от города, но и нравы, и быт здесь оставались по-деревенски простыми. И когда в жизни девушки появился красавец Владимир, она не стала настаивать на штампе в паспорте. Работящий, хозяйственный, не пьет – это главное, а без официального оформления отношений можно и обойтись. Вскоре у молодых людей родился сын, через два года – еще один. Владимир в детях души не чаял, исправно работал и приносил в дом деньги, подрабатывала как могли и Ксюша. Но тихое семейное счастье продлилось недолго. В один далеко не прекрасный день Владимир не вернулся домой с работы. Телефон не отвечал, Ксюша не находила себе места. Наконец трубку сняли и чужой голос сообщил горестную весть – мужчина скоропостижно скончался. Инфаркт.

Горе тяжело ударило по молодой женщине. Она осталась одна с двумя детьми на руках. Родители девушки давно умерли, отношения с родней гражданского мужа не сложились, и помощи ждать было некуда. В довершение всех бед однажды ночью Ксюша проснулась от едкого запаха гари.

- Пожар! – пронеслась страшная мысль.

Женщина успела спасти из огня детей и схватить документы. И все. Все остальное в одночасье сгорело дотла. Стоя на пепелище, Ксюша поклялась себе, что несмотря ни на что не потеряет детей и поставит сыновей на ноги.

Некуда идти

Но идти было некуда: денег на съем жилья не было, а вечно скитаться по подругам - невозможно. К счастью, знакомые подсказали – в Самаре работает центр помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Ты не одна». Ксюша не очень верила в то, что незнакомые люди вдруг станут помогать ей и ее детям, но вариантов не было, и она отправилась в областную столицу.

- Когда Ксюша обратилась к нам, ее сыновьям было 7 и 5 лет, ей негде и не на что было жить, она только что потеряла гражданского мужа, у нее сгорел дом, - вспоминает руководитель центра «Ты не одна» Ирина Серебрякова. – Конечно, мы приютили ее, дали ей кров и еду, помогли устроиться на работу. К сожалению, поскольку брак не был зарегистрирован, а сгоревший дом принадлежал умершему мужу, решить вопрос с жильем не получилось. Однако за время пребывания в центре Ксюше удалось скопить достаточную финансовую подушку безопасности, чтобы самостоятельно снять жилье и выйти в новую жизнь.

Осталась одна с тремя детьми

Казалось, что все наладилось – Ксюша сняла квартиру, работала, воспитывала сыновей, вскоре в ее жизни появился новый мужчина. Но судьба не исчерпала запас бед. Через некоторое время выяснилось, что Ксюша беременна. Узнав об этом, будущий папаша моментально испарился в неизвестном направлении.

Ксюша снова осталась одна – на этот раз уже с тремя детьми на руках. Поначалу спасали небольшие сбережения и декретные выплаты, но когда малышу исполнилось полтора года, ситуация стала критической. Чтобы прокормить детей и не лишиться крыши над головой, молодой матери нужно было идти работать. Но оставить полуторагодовалого малыша было не с кем. Единственный вариант – старшие братья, но им самим всего-то 9 и 7 лет, и доверять им шустрого малыша просто-напросто опасно. Тогда Ксюша снова вспомнила про центр «Ты не одна». Живущие здесь женщины всегда выручали друг друга и по очереди оставались следить за детьми, пока остальные мамочки были на работе. Однако, оказалось, что за время пандемии ситуация изменилась, и безотказно работающая схема дала сбой

- За время существования нашего центра сложился безупречный механизм взаимодействия между женщинами, - объясняет Ирина Серебрякова. - Женщины имели возможность выходить на работу, составляя свои графики таким образом, чтобы иметь возможность присматривать за детьми друг друга. Однако карантин внёс свои разрушительные коррективы. Из-за сокращение рабочих мест многие женщины потеряли работу, и бежали уже туда, куда позовут, часто оставляя детей в небезопасных условиях.

Однако в центре нашли выход, подав заявку на получение президентского гранта. Проект получил одобрение, и благодаря этому финансированию в центре открыли группу по присмотру за детьми, где за малышами стал следить специально нанятый персонал.

- Мамочки получили возможность спокойно работать независимо от друг друга и быть уверенными что-то с детьми всё в порядке. За полгода работы группу посетили более 40 деток и более 20 женщин трудоустроились. В такую группу отдала младшего ребенка и Ксюша – это позволило ей снова зарабатывать, снимать квартиру и кормить детей, - рассказала Ирина Серебрякова. - Сейчас Ксюша снова крепко стоит на ногах и обеспечивает себя и детей.