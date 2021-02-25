Узнали, где жителям Самары помогут сохранить молодость и красоту и как в этом поможет лазер Ultrapulse

С 24 февраля и до конца апреля можно пройти процедуру дермального термолиза лазером Ultrapulse за 50% от стоимости Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В наш век современных косметологических и медицинских технологий быть молодой и красивой вне зависимости от возраста может каждая. В арсенале косметологов множество инструментов, один из них – лазер Ultrapulse. Как он работает и для кого будет особенно актуальным, рассказали косметологи клиники «РЖД-Медицина» г. Самара.

Для лечения и профилактики

UltraPulse — это самый мощный среди всех СО2-лазеров для эстетической медицины. Его особенность - ультраимпульсный режим, благодаря которому с его помощью можно решать самые сложные задачи в омоложении и выравнивании рельефа кожи. Специалисты отмечают, что лазер, способный генерировать импульсы длительностью до 0,2 миллисекунд, обеспечивает максимально безопасное воздействие на ткань. Такой режим воздействия и называется ультраимпульсным и требует от CO2-лазера очень высокой мощности излучения. Лазер Ultrapulse пока является единственным аппаратом, способным работать в ультраимпульсном режиме.

- UltraPulse позволяет пенетрировать кожу на глубину до 4 мм без стеков, без обугливания, что важно для лечения рубцов, в то же время этот лазер удобно использовать для самых деликатных процедур шлифовки с короткой реабилитацией, - отмечают косметологи. - Ультраимпульсный режим подходит для оптимального сочетания «абляция/коагуляция».

Среди основных показаний к применению Ultrapulse в эстетике:

- Средние и глубокие морщины;

- Выраженные признаки хроно- и фотостарения;

- Рубцы постакне, стрии кожи;

- Постожоговые рубцы;

- Неровный цвет и текстура кожи;

- Пигментные пятна (солнечные, старческие);

- Пластическая хирургия (лазерный скальпель);

Кроме того, процедуру можно проводить в профилактических целях, для получения эффекта пилинга и омоложения.

- Лазерная шлифовка помогает при лечении ряда кожных заболеваний. Она нормализует выработку кожного сала, улучшая состояние лица и тела при себорее и акне. Устраняются проявления дисхромии – склонности к появлению пигментных пятен: веснушек, мелазм, других скоплений пигмента. Поэтому процедуру можно считать не только эстетической, но и лечебной.

Пролонгированный эффект

Лазер Ultrapulse – увы! – не волшебная палочка крестной феи. Результат воздействия виден не сразу, но зато эффект сохранится надолго.

- Примерно в течение трех месяцев положительная динамика будет нарастать. Кожные клетки постепенно сменятся новыми, а внутри тканей запустится процесс омоложения. Положительная динамика сохраняется до 6 месяцев, - отмечает врач.

Подробнее о том, как усилить эффект и добиться максимально положительно результата, врачи-косметологи клиники «РЖД-Медицина» г. Самара расскажут на консультации, составят индивидуальный протокол, ознакомят с противопоказаниями и особенностями подготовки к процедуре.

Только до конца апреля

В преддверии 8 марта в клинике «РЖД-Медицина» г. Самара для прекрасных дам действует специальное предложение:

С 24 февраля и до конца апреля можно пройти процедуру дермального термолиза лазером Ultrapulse за 50% от стоимости. Узнать подробности можно по телефону: 8 (846) 994-35-95.

Без боли и дискомфорта

Сеанс C02 ultra pulse не вызывает сильного дискомфорта.

- Перед началом процедуры кожа обрабатывается антисептиком, а затем на нее наносится обезболивающий гель. Пациент может чувствовать только тепло, вызванное нагревом тканей. Во время сеанса специалист постоянно меняет мощность лазера, ведь кожа на разных участках лица имеет различную толщину. Это отличает лазерное воздействие от других методов шлифовки и пилинга, при которых отрегулировать воздействие невозможно.

Один такой в Самаре

Лазер Ultrapulse в клинике «РЖД-Медицина» г. Самара - единственный в нашем городе, на котором работают врачи-профессионалы со стажем работы 15 лет и более!

- За 4 года нами накоплен определённый опыт и приобретен навык управления этой совершенной машиной современного омоложения в эстетической медицине. Процедура проводится в хирургическом стационаре с соблюдением всех правил, что позволяет добиться превосходного результата, - отмечаю косметологи.

Конкретно

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Самара»

Адрес: Самара, ул. Ново-Садовая, 222б, корпус 2.

Телефон:

8 (846) 994-35-95

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