"Крылья Советов" разгромили "Химки" и теперь готовятся подняться на первое место в ФНЛ Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Крылья Советов» — 1-3.

В ближайшую субботу, 27 февраля 2021 года, «Нижний Новгород» на одноименном стадионе принимает самарские «Крылья Советов». Игра будет центральной в 27 туре ФНЛ, потому что в ней сойдутся две сильнейшие на данный момент команды турнира.

Хозяева занимают первую строчку. Подопечные Роберта Евдокимова заработали 58 очков и всерьез рассчитывают на попадание в РПЛ. Зимой нижегородцев пополнило несколько интересных футболистов. Они усилились форвардом молодежной сборной Грузии Бекой Кавтарадзе, полузащитником «Локомотива» Ильей Берковским и защитником Лео Гогличидзе, которого недавно купил «Краснодар» у «Чайки». Лидеры клуб не покинули, поэтому спада у коллектива быть не должно. Впрочем, после паузы всегда начинать сложно, даже при своей публике.

«Крылья» отстают на три очка. В минувший понедельник они наделали шума в Кубке России, разгромив в Подмосковье местные «Химки» со счетом 4-0. Команда Игоря Осинькина на хорошем ходу, показала атакующий футбол. Новички в прошедшем матче участия не принимали, но, возможно, они появятся на поле в субботу. Среди тех, кто уже на контракте — нападающий Абат Аймбетов, полузащитник Дмитрий Ефремов и защитник Дмитрий Прищепа. Отзаявлен из состава Раду Гынсарь, но вполне возможно, что под занавес трансферного окна его места легионера займет португальский хавбек Рикарду Алвеш. Состав у зелено-бело-синих мощный, и их можно назвать фаворитом.

Букмекеры делают ставку на «Крылья». Средний коэффициент на них — 2,30. На ничью — 2,93. На «Нижний Новгород» — 3,50.

В первом круге на «Самара Арене» футболисты «КС» победили со счетом 3-0. Как будет на этот раз, станет известно 27 февраля. Стартовый свисток встречи прозвучит в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому). Следите за трансляцией на сайте «КП-Самара».

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