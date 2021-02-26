В Самарской области продолжается пандемия коронавируса. Число новых заболевших постепенно снижается, однако темпы снижения заболеваемости пока еще невелики, и по приросту новых зараженных наш регион по-прежнему занимает седьмое место в стране. Тем не менее, некоторая тенденция к снижению числа заболевших не может не радовать. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 26 февраля 2021 года.Не обошлось без жертвЗа минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Самарской области выросло на 278 человек – именно столько случаев было подтверждено официально. Больше всего новых заболевших в Тольятти – 100 человек. В Самаре вдвое меньше – всего 48. По 13 новых инфицированных коронавирусом в Отрадном и в Волжском районе, 11 в Красноярском районе, 10 в Новокуйбышевске, 9 в Чапаевске.34 из новых инфицированных не имели внешних проявлений болезни, у остальных был диагноз внебольничная пневмония и ОРВИ.В общей сложности с начала пандемии с Самарской области коронавирусом заболели 47 689 человек.К сожалению, не обошлось без новых жертв – коронавирус забрал жизнь 91-летней самарчанки, страдавшей заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Всего с начала пандемии коронавирус забрал жизни 906 жителей региона.Вернули поездаВ Самарской области продолжается масштабная кампания по вакцинации. Прививку делают бесплатно и добровольно. По данным оперштаба сейчас в регионе привито уже более 87 тысяч человек, из них более 20 тысяч уже завершили вакцинацию. Вчера в регион поступило еще 24100 доз вакцины.Благодаря улучшению эпидемиологической ситуации Куйбышевская железная дорога возвращает несколько маршрутов поездов дальнего следования, отмененных в 2020 году из-за пандемии. Так, снова начнут курсировать поезда № 109/110 Самара – Пенза, № 93/94 Пенза – Москва, № 66/65 Москва – Тольятти и №121/122 Пенза – Москва.