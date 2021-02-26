24 февраля в Тольятти возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В основе него лежит пожар, который произошел вечером 23 февраля на Тупиковом проезде, 2.Напомним, по этому адресу зарегистрированы два юридических лица. Однако выяснилось, что к административному нежилому зданию кто-то сделал пристрой, куда поселили семью мигрантов из Таджикистана - Сунатулло и Садорат. В январе прошлого года у них родился сын Мухаммед, а в феврале этого года ребенок погиб при пожаре. Его папа и мама со страшными ожогами попали в больницу.Следователи выяснили, что Сунатулло работал вальцовщиком в ООО «Круг». Организация занималась много чем: основной профиль - производство изделий из вулканизированной резины, но попутно фирма изготавливала трубы, изделия из пластмассы, торговала всем подряд, плюс занималась строительством. Сунатулло специализировался на работах, связанных с металлом.Согласно данным открытых источников, ООО «Круг» - фирма небольшая. Ее уставной капитал – 10 тысяч рублей, число сотрудников не превышает 15 человек. Был ли оформлен на работу официально Сунатулло, пока до конца не ясно.По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, пока что уголовное дело возбудили в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Круг».Параллельно специалисты разбираются, что же стало причиной пожара. По предварительным данным, помещение, где жила семья Сунатулло, отапливалось при помощи твердотопливной печи. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с печью. Подтвердит ли эту версию экспертиза, пока не ясно.Пока в деле больше вопросов, чем ответов: был ли пристрой официально оформлен? Под какие нужды? Кто именно принял решение поселить туда семью мигрантов? Проверяли ли постройку специалисты пожарного надзора? Все это пока не ясно. Найти ответы предстоит сотрудникам Центрального межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ребенок погиб, родители в больнице: в Тольятти пожар уничтожил жизнь семьи мигрантовИз-за чего произошло несчастье и кто за это ответит, теперь предстоит разбираться следователям (подробности)