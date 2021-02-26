Настоящая непогода разбушевалась в Оренбуржье в начале недели. Аномальные холода, пронизывающий ветер и метель застали врасплох не только простых водителей, но и сотрудников экстренных служб. В соцсетях разлетелся ролик о настоящем подвиге полицейских - сотрудников ДПС, которые в непогоду выводили водителей из сугробов, шли по заснеженной трассе и показывали машинам дорогу. Зрители восхитились отвагой мужчин, журналист \\"КП-Самара\\" сумел найти героев и поговорить с ними. Правда свой поступок подвигом они не считают и думают, что на их месте так же поступил бы любой коллега.Из-за ДТП на трассе застряли десятки машинНепогода обрушилась на Оренбуржье в начале недели. Из-за сильного снепопада трассы превратились в ловушку для многих водителей. Несколько раз спасателям довелось отправляться на вызов на заснеженные дороги, а 24 февраля около села Тасбулак Новоорского района случилось ДТП, которое привело к затору из более 30 автомобилей. Водители оказались в плену снежной бури. Даже снегоуборочная техника не смогла пройти из-за большого скопления машин.На помощь застрявшим автомобилистам подоспел экипаж ДПС. Лейтенанту полиции Дарбек Шукупов пришлось идти сквозь метель, показывая водителям дорогу. В это время его коллега Анатолий Корецкий сформировал колонны из автомобилей по пять штук, давая возможность транспорту разъехаться. Спустя несколько часов дорогу очистили от снега.\\"Ситуация эпическая - было страшно\\"Дарбек Шукупов рассказал журналисту \\"КП-Самара\\" подробности о том, как спасал людей на трассе во время метели.- В тот день мы заступили на дежурство, нас практически сразу же отправили на задание - к месту аварии. Как только мы приехали, то увидели затор из автомобилей, которые образовался из-за столкновения двух машин.Причём видимость была нулевая - практически на расстоянии вытянутой руки. Мы быстро выполнили свою основную работу - оформили протокол, зафиксировали сам факт ДТП и побежали спасать людей.Пробивались к машинам с трудом, некоторые из них занесло снегом, - рассказывает Дарбек Шукупов. - К счастью, у некоторых автомобилистов с собой были в багажнике совковые лопаты. Быстренько откидали снег. Затем я каждому из водителей сказал, чтобы они шли за мной - я буду указывать им дорогу.Перед этим Дарбек и его коллега вытолкали из сугроба две застрявшие машины.По словам полицейских, в тот день был сильный боковой ветер.- Он был настолько сильный, что сдул многотонную Газель, стояашую посреди проезжей части на обочину. Грузовые автомобили пришлось вытягивать, задействовать крупногабаритную технику. Случилось так, что у нас порвался металлический трос! - продолжает Дарбек.Вскоре удалось вызволить все автомобили из затора. При этом полицейские полицейские получили лёгкое обморожение.- С такой ситуацией сталкиваюсь впервые. Спасательная операция продлилась почти четыре часа. У нас с коллегой замёрзли пальцы, правда мы потом отогрелись. Лично у меня ещё почернели щёки, сегодня начала облазить кожа, - добавил полицейский. - Родственники до самого конца спасательной операции не знали где мы и что случилось. Потому что у нас во время метели разрядились батарейки сотовых телефонов. А домой мы приехали с полными карманами снега.