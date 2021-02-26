В Самарской области открытый конфликт молодой мамы-блогерши с врачами формально исчерпан, однако ситуация до сих пор вызывает больше вопросов, чем ответов.Напомним, в начале февраля Екатерина вызвала «Скорую помощь» своей дочке Варе: девочку тошнило, рвало, и она объявила маме, что выпила шампунь. Так это или нет, доподлинно не ясно, Екатерина считает, что дело было в вирусе (после Вари переболела вся семья), но на тот момент ей было по-настоящему страшно.Однако бригада «Скорой помощи», по словам девушки, не столько помогла, сколько обидела и разозлила ее: все началось с претензий из-за того, что медикам пришлось ждать, пока им откроют двери, потом им не понравилось, что больной ребенок не спит в 10 вечера (а как Варя могла спать, если ее тошнило?), а закончилось все обвинениями в том, что Екатерина – плохая мать и не способна уследить за собственной дочкой.О произошедшем девушка рассказала своим подписчикам в соцсетях и вскоре написала жалобу в минздрав. А через две недели… встретила сотрудников полиции, которым кто-то сообщил о том, что Варе небезопасно в собственной семье.ПДНщики осмотрели квартиру, ребенка, познакомились с мамой и, судя по всему, покинули квартиру в недоумении: одно дело, когда их отправляют к наркоманам да алкоголикам проверить, как живется ребенку, а тут – полная и во всех смыслах благополучная семья.В облМВД отказались комментировать ситуацию, поэтому так и остается неясным, что именно просили проверить полицейских, однако те говорили Екатерине о том, что она предположительно запирает ребенка в ванной.В минздраве на запрос корреспондента «КП-Самара» ответили: мама сама отказалась от госпитализации, есть соответствующая роспись в карте вызова. А полицейским они обязаны передавать информацию в соответствии с приказом минздрава РФ № 565н от 17 мая 2012 года.Интересно, что в тексте приказа изложены 14 пунктов, которые являются основанием для передачи сведений о пациенте в МВД, в том числе: огнестрельные ранения, поражения электрическим током, криминальные аборты, удушения, изнасилования, истощение и др. Последним пунктом значится «Иные признаки причинения вреда здоровью, в отношении которых есть основания полагать, что они возникли в результате противоправных действий». Однако что считать противоправным действием?По данным собственных источников «КП-Самара» в последнее время в полицию сообщают практически о всех ЧП с несовершеннолетними: засунул ребенок бусину в нос, съел монетку или упал во дворе – все это становится поводом для полицейского разбирательства.Что касается семьи Екатерины, то тут инцидент, судя по всему, можно считать исчерпанным.- Со мной связались из минздрава, согласились, что сотрудники «Скорой помощи» повели себя не совсем правильно, и они проведут с ними работу, - рассказала девушка-блогер «Комсомолке».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Меня травят и обвиняют»: после жалобы на медиков к молодой маме из Самары пришли полицейскиеСтражам порядка кто-то сообщил, что маленький ребенок в опасности (подробности)