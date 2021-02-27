Завалило, а теперь поплывем? Что произошло после пятничного снегопада с метелью в Самаре

В Самаре выпало очень много снега. Фото: администрация

В Самарской области резко изменилась погода. Всю неделю горожане стонали от аномальных морозов, ночью достигавших минус сорока градусов, в четверг же температура начала опускаться, но с теплом в регион пришли и сильнейшие осадки. Два дня в подряд день в Самарской области заканчивался сильнейшей метелью. Самыми счастливыми в этупогоду были таксисты: тарифы на их услуги взлетели раза в полтора и найти машину по средней цене было невозможно. Понятно, выходить на работу в таких условиях практически не хотелось.

Вышла не только техника, но и рабочие для ручной расчистки. Фото: администрация

В МЧС сразу предупредили: опасно. Сначала - метель и сильный ветер, теперь, в субботу, - гололед, туман. Особенно обращаются к водителям: в такую погоду дальние поездки лучше отложить. И снег, который по заверениям синоптиков может начаться в течение дня, и плотный туман, когда не видно даже собственного капота, делают даже небольшое путешествие очень опасным. На заснеженной дороге могут поджидать различные сюрпризы, и даже если вы уверенно чувствуете себя за рулем, навстречу может попасться неосторожный или неопытный водитель.

К вечеру замело даже лавочки Фото: Екатерина ВЯЗЕМКИНА

Пока что о страшных авариях этой ночи не известно, однако водители большегрузов рассказывают о традиционных пробках на трассе около Тольятти во время метели.

В соседней области из-за метели перекрыли участок трассы М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск. Водителям следует быть осторожнее. Там причиной этому послужили низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости.

Главная задача - вывезти снег с улиц. Фото: администрация

А непосредственно в Самаре всю ночь работала снегоуборочная техника. Убрать последствия осадков особенно важно перед тем, как температура на выходных вырастет до ноля градусов и даже станет "плюсовой". Ведь теперь все, что нападало и лежит огромными сугробами вдоль дорог, растает. Сначала жителям придетс насладиться попытками пробраться к дому через снежную кашу, а вот уже в понедельник - после того как опять ударят морозы - город превратится в каток.

Рабочим пришлось потрудиться. Фото: администрация

По максимум не допустить этого старались в мэрии. На уборку в ночь вышла колонна снегоуборочной техники. Всего работали 313 машин и 100 рабочих. Приоритет - уборке снега с дорог. С улиц города запланировано убрать порядка 8 тысяч тонн снега. Впрочем, работать технике предстоит и дальше: синоптики говорят, что в субботу будет идти дождь и мокрый снег, будет дуть достаточно сильный южный ветер, а еще все будет таять, ведь температура будет 0 +2 градуса. А у вас во дворе уже убрались? Делитесь информацией в комментариях и присылайте фото в нашу группу ВКонтакте или в мессенджеры.

В центре города - огромные сугробы Фото: Екатерина ВЯЗЕМКИНА

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