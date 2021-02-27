27 февраля 2021 года «Нижний Новгород» принимал на своем одноименном стадионе самарские «Крылья Советов». Игра стала центральной в 27 туре ФНЛ, ведь команды занимают две первые строчки в таблице и борются за первое место и выход в РПЛ.Погода любителей футбола не порадовала. В городе шел снег, коснулся он и поля. Но разговорах о возможном переносе поединка не было.Как и ожидалось, начали соперники осторожно. Полумоменты были у Султонова и Зиньковского, но в обоих случаях здорова показали себя голкиперы. Дальше события разворачивались в основном в центре поля.Первый по-настоящему опасный момент возник на 30 минуте. Ежов с правого фланга прорвался в центр, пробил, но попал в перекладину. Сергеев на добивании промахнулся, да и был в офсайде.На 36 минуте бил по воротам уже Ивана Ломаева нападающий «Нижнего Новгорода» Сулейманов. Он ворвался в штрафную, но отправил мяч чуть выше ворот.Под занавес тайма бил головой после подачи Зиньковского Цыпченко. Артур Анисимов спокойно зафиксировал мяч. Первая половина встречи так и завершилась с нулями на табло.После возобновления матча картина не слишком поменялась. Стороны уповали только на дальние удары, которые не достигали цели, либо были не слишком сильными. Внимательно действовали защитники.Поединок развивался неспешно, но на 77 минуте, когда казалось, что дело идет к ничьей, «Крылья» открыли счет. Зиньковский ворвался в штрафную по левому флангу, откатил мяч Ежову, и Роман точным ударом под перекладину вывел свою команду вперед. 0-1!Хозяева пошли вперед. Сулейманов и Калинский били по воротам, но им не хватило удачи. Матч так и закончился минимальной победой гостей.«КС» набрали три очка и вышли на первое место в турнирной таблице. Их следующим соперником будет «Чертанова». Игра должна пройти 6 марта на «Самара Арене», но из-за проблем на стадионе, ее могут перенести на «Металлург».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Нижний Новгород» — «Крылья Советов» 27 февраля 2021 года: прямая трансляция матча лидеров ФНЛПредставляем вашему вниманию прямую трансляцию матча 27 тура ОЛИМП-ФНЛ «Нижний Новгород» — «Крылья Советов», который проходит 27 февраля 2021 года (подробности)