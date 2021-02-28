Самарцам советуют сделать прививку от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Борьба с коронавирусной инфекцией продолжается. Год назад болезнь пришла в нашу страну и до сих пор здесь остается. Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Самарской области на 28 февраля 2021 года.

Статистика

27 февраля стало известно, что в губернии опасную инфекцию выявили у еще 280 человек. Общее число инфицированных с самого начала пандемии теперь — 48248 граждан.

Наибольшее количество заболевших нашли в областной столице — 102. В Тольятти за сутки 48 местных жителей столкнулись с covid-19. В Волжском районе подтвердились 18 случаев, в Чапаевске — 12, 10 — в Кинель-Черкасском районе. В остальных муниципалитетах за сутки заразились менее 10 местных жителей.

247 новых пациентов обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. Еще у 33 выявили недуг во время обычного профилактического осмотра.

К сожалению, не обошлось без жертв. От коронавирусной инфекции в Самарской области за день скончались еще два человека — 69-летний мужчина и 73-летняя женщина. У них имелись и другие проблемы со здоровьем. Общее количество умерших в регионе теперь — 908.

К счастью, есть и те, кто с недугом справляется. Так, 27 числа появилась информация о том, что коронавирус победили еще 274 счастливчика. Общее число выздоровевших с весны прошлого года теперь — 44472.

Вакцины

Тысячи жителей Самарской области уже вакцинировались от опасного вируса. Особых проблем после прививки ни у кого не возникало. Как отмечают в федеральном оперативном штабе, в нашей стране на днях зарегистрировали уже третью вакцину от коронавируса. Уже в марте ее направят в поликлиники, в том числе и региональные.

Сегодня Россия — единственная в мире страна, у которой есть сразу три вакцины от covid-19. В то же время не стоит расслабляться. Медики настоятельно советуют мыть руки, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и не посещать многолюдные места. Если вести себя сознательно, болезнь отступит!