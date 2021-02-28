Игорь Р. в органах внутренних дел служит без малого четверть века. Недавно его карьера пошла крахом из-за одной косули. Животное убили в ночь с 12 на 13 февраля недалеко от села Николаевка Красноярского района. Услышав выстрелы, егеря проявили завидную сноровку и оперативность, и полицейскому пришлось спасаться бегством. Правда, это его не спасло.Бросил друга в бедеВ ту ночь на охоту вышли капитан полиции Игорь Р. и его старый друг Андрей Я. Все прошло, как по маслу, мужчины получили не только дозу адреналина, но и возможность вернуться домой не с пустыми руками. Вот только убийство косули привлекло внимание егерей.Те позвонили в полицию, на место направили наряд, и Андрей в считанные минуты был задержан с поличным. При нем было ружье и несчастная косуля, отпираться было бессмысленно.Опера быстро поняли, что Андрей был не один. Но выдавать товарища тот не собирался. Тем не менее, спрятаться второму браконьеру не удалось. В этот раз полицейские профессионально подошли к делу, и вскоре вышли на собственного коллегу – сотрудника тольяттинской ГИБДД Игоря Р.Мужчину отстранили от работы и назначили служебную проверку. Вскоре выяснилось, что незаконная охота – не единственное его «прегрешение».Воспользовался положениемРасследование уголовного дела о незаконной охоте в Самарской области приводит оперов к новым и новым «открытиям». В основном - к неприятным.- Игорь и Андрей ездили на иномарке, которая оформлена на супругу Андрея, но на машине были установлены «чужие» регистрационные знаки, - говорят свои источники «КП-Самара» в силовых структурах. – Этот госномер ранее был установлен на «шестерке», которую в 2013 году продали и сняли с регистрации. Номерные знаки тогда изъяли сотрудники ГИБДД. Теперь вот они «всплыли» в деле о незаконной охоте.На данный момент Игорю Р. предъявлены обвинения по двум статьям: незаконная охота и подделка идентификационного номера транспортного средства. По решению суда его арестовали на один месяц. Его «товарищ по несчастью», Андрей, пока проходит подозреваемым лишь по делу о браконьерстве, он сидит под домашним арестом.Между тем, следствию еще предстоит выяснить, не предупредил ли кто-то из коллег Игоря о том, что к нему едет наряд полиции.«Комсомолка» следит за развитием событий.ОФИЦИАЛЬНО- Начальником ГУ МВД России по Самарской области Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки по факту возможного совершения противоправного деяния старшим государственным инспектором дорожного движения отделения технического надзора отдела ГИБДД Управления МВД России по г.Тольятти, - сообщили корреспонденту \\"КП-Самара\\" в пресс-службе областного МВД. - В случае, если вина подозреваемого будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Самарской области полицейского поймали на незаконной охотеОн пытался сбежать, бросив друга и убитую косулю (подробности)