100 тысяч привитых и новые смерти: последние новости про коронавирус в Самарской области на 1 марта 2021 года

В последнюю неделю февраля в Самаре сделали 100-тысячную прививку от ковида Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с начала пандемии коронавирусом заболели уже 48 529 человек, 281 из них – за последние сутки.

По данным оперативного штаба, у 87,9% тех, у кого впоследствии подтвердился ковид, были признаки простуды, гриппа или внебольничной пневмонии, и только 34 человека из 281 выглядели и чувствовали себя абсолютно здоровыми.

Больше всего заболевших за сутки – в областном центре («корона» подтвердилась у 139 пациентов), на втором месте по числу заболевших – Тольятти (46 заболевших), на третьем – Волжский район (14 случаев).

За сутки в регионе поправились 269 человек, с начала пандемии - 44 741.

Погибли от коронавируса с начала прошлого года уже 909 человек, у многих из них были тяжелые сопутствующие заболевания, которые усугубляли ситуацию.

Число заболевших ковидом немного снизилось за последнее время, однако врачи уверены: расслабляться рано. Именно поэтому в Самарской области сохраняется масочный режим. Специалисты советуют чаще мыть руки, проводить дезинфекцию и по возможности избегать толп народа.

Еще один из вариантов – вакцина. В конце февраля в Самаре прививку сделал 100-тысячный пациент, им стал Анатолий Ржевский из Кинель-Черкасского района, в больницу он пришел со своей женой.

Сегодня прививку от ковида можно сделать бесплатно, записаться га вакцинацию можно по телефону горячей линии 122 или на портале Госуслуг, для этого на главной странице портала создан баннер «Запись на вакцинацию от COVID-19».