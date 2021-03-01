Формально весна началась, но капелью, увы, не пахнет. История метеонаблюдений говорит нам о том, что погода в Самаре в марте доминирует все-таки зимняя, а средняя температура в этом месяце — минусовая.Кратковременная оттепель последних дней февраля отступила как ни в чем не бывало, морозы вернулись и сдавать позиции не желают. По прогнозам ФГБУ «Пpиволжское УГМС», 2, 3 и 4 марта температура воздуха днем будет достигать 0...-5 °C, однако ветер и снегопады сделают пребывание на улице менее приятным. По ночам холод останется уверенно зимним, температура будет опускаться до -10 и даже -13 °C.Если верить Gismeteo, продолжится март в том же духе. Природа подарит только один по-настоящему весенний день: 5 марта, в пятницу, столбики термометров покажут +1°C. Погода 8 марта и в начале масленичной недели ожидается умеренно морозной, до -9°C днем. Однако Международный женский день будет омрачен порывистым ветром до 21 м/с и метелью. Аккуратнее с букетами на ветру!Очевидно, не работает примета, которая обещает мартовские похолодания лишь в том случае, если первый день весны радует теплом. Но может хотя бы сосульки врать не будут — считается, что если в марте они короткие, то и весна будет непродолжительной.По опыту прошлых лет, в марте в Самаре температура воздуха задерживается у нулевой отметки и уходит «в плюс» во второй половине месяца. Снег постепенно уступает дождю, начинается уже настоящая, а не календарная весна. Такие годы, как чемпионатный 2018-й, когда почти весь март температура оставалась минусовой — к счастью, редкость. Но все же теплую обувь и верхнюю одежду придется потерпеть в этом прохладном марте 2021.