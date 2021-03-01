Последние выходные зимы, 27 и 28 февраля, выдались богатыми на события. Случались, как хорошие вещи, так и не очень. Журналисты «Комсомолки» рассказывают про самые интересные новости Самары и области, произошедшие в минувшие субботу и воскресенье.27 числа появилась долгожданная информация по поводу поломки на главной спортивной конструкции губернии. Директор «Самара Арены» Виталий Иванов сообщил, что там зафиксирован разрыв сварочного шва на одной из горизонтальных связей. Это повреждение носит локальный характер, и подрядчик должен его в ближайшее время устранить, чтобы «Крылья Советов» смогли провести на стадионе матч с «Чертаново».— Решение о проведении игры на «Самара Арене» зависит от того, когда доставят необходимый для замены дефекта новый элемент. Подрядчики стараются, чтобы все было сделано как можно быстрее. Мы ориентируемся на то, что игра по-прежнему состоится здесь 6 марта. Клуб в курсе ситуации, — заявил Иванов.«Крылья» между тем в субботу вышли на первую строчку в турнирной таблице ФНЛ. Случилось это после выездной победы над своим прямым конкурентом — «Нижним Новгородом». Поединок получился напряженным, без обилия острых моментов, но точный удар Романа Ежова, который он нанес ближе к концу второго тайма после передачи Антона Зиньковского, принес гостям важнейшую победу. У команды Игоря Осинькина теперь столько же очков, сколько и у «Нижнего», но по дополнительным показателям она находится выше.27 февраля прошло торжественное открытие новой площадки Самарского театра кукол, которому в следующем году исполнится 90 лет. Он обрел новый дом в историческом здании, построенном в 1900 году на Самарской, 95. Раньше здесь располагались профессиональные сообщества, комитеты политических партий, пионерская дружина, ТЮЗ, ресторан «Аквариум» и не только. В праздничной церемонии принял участие и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.А после посещения театра глава региона решил прогуляться по улицам города и был шокирован тем, как там убираются.— Колоссальные деньги выделяем на возведение капитальных объектов, в том числе на ремонт дорог. А содержание общественных пространств никуда не годится. Просто позор! Давно не видел город в такой ситуации, удручающе! Выделяем громадные деньги, но результатов никаких! — заявил он.На 28 февраля Азаров объявил «Воскресник». Итоги последнего оказались неплохими в областном центре очистили 80% дорог, 73% остановок и 65% тротуаров.Конечно, были и другие интересные события. Читайте о них на сайте samara.kp.ru.