Убийцы, насильники, педофилы: самарские женщины-следователи рассказали о самых страшных делах, над которыми они работали

Рассказываем истории женщин-следователей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сложить пазл

Виктория Коротина решила стать следователем после 9 класса. До нее никто из семьи «в органах» не работал, но ее это не смущало. Уже на втором курсе юрфака она ходила общественным помощником прокуратуру Чапаевска, а в 2009 году, после окончания университета, пришла работать в городской отдел Следственного комитета.

- За все время работы я ни разу не усомнилась в том, что правильно выбрала профессию, - признается следователь. – Уголовное дело для меня – это пазл, который нужно собрать по частицам, составить общую картину. В этот момент как раз испытываешь удовлетворение.

Виктория Коротина любит разгадывать загадки и надеется, что однажды и ее сын научится этому Фото: Личный архив

За десяток лет работы девушке приходилось выводить на чистую воду мошенников всех мастей, «оборотней в погонах» (вал таких дел пришелся на 2010-2011 гг, когда милиция превратилась в полицию, и сотрудники проходили переаттестацию), убийц, насильников. Но самые страшные дела, которые всегда «цепляют» за душу, – это те, что касаются детей.

- В 2019 году у нас в Чапаевске задержали педофила, который похитил маленькую девочку провел с ней ночь у себя в квартире, надругался над ней: своей рукой лишил ее девственности. Наутро он ее отпустил, а сам пустился в бега, - вспоминает Виктория Коротина. – Девочке было всего 7 лет, она вернулась домой сильно напуганная, рассказала родителям, что произошло. Подозреваемого благодаря сотрудникам уголовного розыска удалось задержать по горячим следам, он не успел далеко уйти. Оказалось, что на ребенка напал сосед, в тот момент он был пьян. Однако эксперты подтвердили: мужчина понимал, что делает, поэтому суд признал его виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы.

С 2018 года Виктория Коротина состоит в должности заместителя руководителя следственного отдела по г.Чапаевск, а это значит, что уровень ответственности, который лежит на ее плечах, вырос: раньше с нее был спрос только за те дела, что вела лично она, теперь же – за всех коллег. Но следователи в Чапаевске подобрались дружные, упорные и способные, поэтому «механизм» сейчас работает, как часы.

- Мой супруг 21 год отслужил в следствии МВД, если честно, мы бы хотели, чтобы и сын пошел по нашим стопам, и у нашей семьи образовалась династия. До этого, правда, далеко, Станислав сейчас учится в первом классе, - рассказывает Виктория Коротина.

В семье, где мама работает следователем, со свободным временем сложно. Поэтому время, проведенное вместе, - особенно ценно. Ну а от скуки дома семью избавляют животные: 2 собаки и 3 кошки – все они когда-то обитали на улице, а потом вытянули свой счастливый билетик в сытую и спокойную жизнь в семье стражей порядка.

Русалина Ямалтдинова и двое ее сыновей увлекаются волейболом - это помогает сбросить стресс и сплотить семью Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Люди помогают

Старший следователь Шенталинского межрайонного следственного отдела имя «Русалина» получила в честь одной из героинь фильма «Табор уходит в небо», все 5 детей в их семье названы именами, которые начинаются на букву «Р». С тех пор жизнь Русалины Ямалтдиновой полна страстей: правда, в основном приносит» работа.

Любовные дрязги, ревность, безденежье и алкоголь в сельских районах то и дело приводят к тяжким преступлениям. Многие из них довольно очевидны. Но бывают и загадочные дела.

Одно из таких произошло в октябре 2001 гг. Недалеко от Камышлы, где живет и работает женщина-следователь, есть небольшое село Давлеткулово, жители ходят из одного населенного пункта в другой пешком, иногда доезжают на попутках. И вот в ноябре из одной деревни в другую днем ушла женщина, но до дома не дошла. Муж бросился ее искать и вскоре нашел на полпути между двумя селами в водосточной трубе под дорогой. У женщины было перерезано горло, с ушей сорваны сережки, плюс пропала сумка. Дорога эта малолюдная, никто ничего не видел.

- Прошло 3 дня, у нас не было подозреваемого, народ стал бояться выходить на улицу, - вспоминает Русалина Ямалтдинова. - Полицейские осмотрели окрестности, нашли вдали от дороги посреди пашни следы костра, а там – частично обгоревшие документы погибшей. Преступление раскрыть помогли люди. Вспомнили про посторонних мужчину и женщину, которые зашли к нам в районный центр, оставили у кого-то сумки, сказали, что идут в соседнюю деревню, а за сумками чуть позже вернутся. Наши сотрудники устроили там засаду.

Так были задержан уроженец Украины Александр Брендючков и его подруга Светлана Лащенова. Она призналась первой и рассказала, что они жили в погребе в заброшенной деревне. Шли по дороге, увидели эту женщину. Она прошла мимо них, Александр ее нагнал, хлопнул по плечу, а когда она обернулась, сразу перерезал ей горло и скинул тело в канаву. Потом они оба туда спустились, он снял у жертвы с ушей сережки, забрал ее сумку.

- Помню, как у меня на допросе сидел этот мужчина. В это время мне звонят из Кинельского района и говорят, что у них 2 нераскрытых преступления: молодую девчонку изнасиловали, убили и забрали у нее все вещи, даже босоножки. А еще убили бабушку, которая торговала самогоном, у нее пропал полушубок. И я смотрю: а подозреваемый сидит в таком же полушубке, который мне по телефону описывают. Парень, видимо, что-то понял, потому что вдруг задрожал всем телом, - рассказывает Русалина Ямалтдинова.

Во время следствия выяснилось, что Александр и Светлана бомжевали, на жизнь зарабатывали кражами, грабежами, убийствами. В погребе, где они жили, нашли и босоножки изнасилованной девушки, и множество вещей, которые были украдены у жителей окрестных сел в разное время. По решению суда Александра Брендючкова приговорили к пожизненному заключению, а его подругу Светлану Лащенову к 6 годам колонии общего режима.

Избавиться от стресса, который неизбежно несет с собой работа следователя, Русалине Ямалтдиновой помогает спорт: женщина и двое ее сыновей увлекаются волейболом. Старший сын, Руслан, недавно окончил университет и стал геофизиком, так что для волейбола времени у него теперь остается мало. Младший сын, Ильяс, учится в 7 классе и пока что участвует в играх. Кем он хочет стать, мальчик пока не решил, но родители надеются, что он выберет юриспруденцию. Правда, Русалина Ямалтдинова надеется, что сын пойдет не в следователи, как она, а в прокуроры – как папа. Может быть, так у него будет чуть больше свободного времени для семьи.