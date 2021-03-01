История кота Банана из Самары похожа на голливудский фильм. Тяжелая травма, приговор врачей, полная безнадежность впереди – а на другой чаше весов исключительная воля к жизни, сила характера и конечно сила любви неравнодушных волонтеров, которые не сдались и не отдали хвостатого в лапы смерти.«Безнадежен, усыпляйте»В жизни волонтера приюта «ЗооСпасение» Светланы рыжий кот с потрясающими синими глазами появился внезапно. В приют позвонили неравнодушные самарцы: по улице ползает кот и жалобно кричит.- Мы просто не могли пройти мимо этой беды и сразу выехали на место, - рассказала Светлана журналисту «КП-Самара». – Сразу стало понятно, что кот, скорее всего, домашний – чистый, упитанный, ухоженный. Вероятнее всего, он упал с высоты и повредил позвоночник – сильных видимых повреждений не было, но ходить он не мог, только ползать. Когда взяла его на руки, чтобы отвезти к ветеринару – даже не вырывался, а сразу доверчиво прижался к груди, как будто просил о защите…Обследовав найденыша, ветеринары только развели руками: чувствительности в лапах нет, и вернуть ее не удастся.- Не жилец, лучше усыпляйте. Позвоночник поврежден, в крайнем случае, так и останется инвалидом, будет ползать всю оставшуюся жизнь, - прозвучал неутешительный приговор.Но заглянув в синие кошачьи глаза, волонтеры просто не смогли отправить его на смерть и решили – они будут бороться.- Мы посоветовались с несколькими врачами, но все нам говорили, что даже операция не даст ему шансов встать, - рассказывает Светлана. - Поэтому операцию решили не делать, а вот «особенного кота усыплять не стали. В голове теплилась надежда какая-то что ли. Хотелось дать ему шанс, хотелось найти ему дом, ведь инвалидность - не приговор.Посадили в «бананомобиль»Кот, названный за нежно-желтый окрас Бананом, отправился в приют «ЗооСпасение». Потянулись дни лечения. Чтобы хвостатый мог передвигаться самостоятельно, волонтеры соорудили из пластиковых труб и куска ткани инвалидную коляску – «бананомобиль». Даже ткань подобрали в тему – с нарисованными на ней бананами!- Хоть врачи и сказали, что он никогда не сможет ходить, мы по своей инициативе каждый день массировали Банану лапки, сажали на коляску, помогали немного подбирать лапки, - рассказывает Светлана. – Давали все необходимые лекарства, следили за мочеиспусканием, чтобы не развилась инфекция, дважды в день мыли, сушили феном, использовали присыпки и мази. Лечиться Банан не любил – поначалу царапался и кусался, но потом понял, что после неприятных манипуляций ему становится лучше, и смирился. После манипуляций обычно сажали его на подоконник, и он любил подолгу наблюдать за тем, что происходит на улице.К коляске Банан привык не сразу – при попытке передвижения заваливался на бок, вскакивал, снова валился и с отчаянием смотрел на людей. Остальные усатые-полосатые обитатели общего «кошачьего» отделения приюта поначалу сторонились странного новичка в памперсах и на инвалидной коляске, и на всякий случай шипели, едва он пытался к ним приблизиться. Однако через некоторое время свыклись с необычным видом Банана и приняли его «в стаю».Когда волонтеры поделились историей Банана в соцсетях, нашлись желающие взять инвалида в семью. Кот уехал в новый дом - но уже через несколько дней вернулся обратно. Выяснилось, что новые хозяева переоценили свои силы и справиться с особенным животным не в состоянии.«Боковым зрением вижу – Банан встал!»Казалось Банан обречен всю оставшуюся жизнь обитать в вагончике приюта, передвигаясь по нему на инвалидной коляске. Но жажда жизни и забота волонтеров совершили настоящее чудо – уже спустя два месяца кот-инвалид начал немного привставать.- Однажды я работала в кошачьем отделении, и вдруг боковым зрением вижу – Банан встал! Потихоньку повернулась, чтобы не спугнуть, а он опирается на лапки, неуверенно, но начинает приподниматься! – вспоминает Светлана. – Аж мурашки по телу пошли – мы ведь уже и не надеялись, что Банан будет ходить!Дальше – больше, кот начал крепнуть с каждым днем.- Он вставал все более уверенно, а потом взял и запрыгнул на свой любимый подоконник - сам! Наверное, только в этот момент я окончательно поверила, что чудо произошло и Банан снова может ходить, - рассказывает Светлана. – После этого бывали и неудачные попытки запрыгнуть, но Банан не сдавался, есть в нем стержень и жажда к жизни.А вскоре для пушистого красавца нашлись новые хозяева, и Банан обрел свой собственный дом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Фотопроект «Комсомолки»: артисты всемирно известного уличного театра помогают брошенным котикам найти хозяевАртисты театра «Пластилиновый дождь» приняли участие в фотопроекте «КП-Самара» к Международному дню кошек, цель которого — помочь брошенным животным найти дом (подробности)