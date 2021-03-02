Поймай удачу за хвост с фирменным поездом HUAWEI

Фото: @masha.goryacheva

В Самарском метро один из поездов полностью брендирован компанией HUAWEI. Для жителей этот поезд может стать большой удачей.

19 февраля HUAWEI подвела итог первой волны конкурса на площадке Instagram и представила победителей. Так, смартфон HUAWEI P Smart 2021 получила Ирина Парамонова (@paramonova_i), наушники HUAWEI FreeBuds 3 – Ирина Майорова (@toRy) и Лариса (@s_l_u_zh), фитнес-браслеты HUAWEI Band 4 Pro выиграли Анастасия (@_snegka), Юлия (@belkaxudaya) и Анастасия Семенова (@4popugilya). Мы поздравляем победителей и спешим напомнить, что конкурс продолжается!

Фото: @4popugilya, @masha.goryacheva, @s_l_u_zh

Тем, кто также хочет поймать удачу за хвост, нужно сделать пост в социальных сетях Instagram или «ВКонтакте» с фотографией или видео на фоне поезда HUAWEI или в его вагоне. Чем больше вагонов на фото, тем круче призы! Обязательное условие: дополнить пост хэштегом #HuaweiSamara.

Победители конкурса получат всего за 1 долгоиграющий смартфон HUAWEI P smart 2021 с камерой 48 МП и большим экраном, беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 3 с активным шумоподавлением, а также фитнес-трекеры HUAWEI Band 4 Pro, оснащенные функциями GPS и мониторинга здоровья.

Конкурс пройдет в официальной группе HUAWEI социальной сети «ВКонтакте» и Instagram аккаунте @gorod_samara_. Победителей выберут представители бренда, а результаты второй волны будут опубликованы в комментариях к посту о конкурсе на официальных площадках.

Фото: @masha.goryacheva

Победители «ВКонтакте» будут объявлены 5 марта 2021 года.

Победители Instagram будут объявлены 12 марта 2021 года.

Общий срок проведения конкурса: с 29 декабря 2020 года по 30 марта 2021 года включительно.

Подробную информацию о конкурсе можно найти в официальном Сообществе HUAWEI.

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