Свежие новости о «Крыльях Советов» на 1 марта 2021: игра на «Самара Арене» должна состояться

«Крылья» догнали «Нижний Новгород» по очкам и опередили по дополнительным показателям. Фото: ФК «Нижний Новгород». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» за одну неделю пробились в четвертьфинал Кубка России и возглавили ФНЛ. Кроме того, самарцы успели подписать опытного нападающего, а матч с «Чертаново» планируют провести все-таки на «Самара Арене». Рассказываем о последних новостях из жизни «Крыльев Советов» на 1 марта 2021.

Вышли на первое место

«Крылья Советов» в эту субботу обыграли на выезде «Нижний Новгород» в Футбольной национальной лиге. Победа получилась не такой результативной, как в 1/8 финала Кубка России над «Химками», всего лишь 1:0, но от этого не менее приятной.

Благодаря ей самарцы сравнялись с нижегородцами по очкам, но обогнали «горожан» по личным встречам («Крылья» выиграли у «Нижнего Новгорода» в обоих матчах ФНЛ с общим счетом 4:0).

- Этот матч для нас был чрезвычайно важным, - сказал после встречи главный тренер «КС» Игорь Осинькин. - Мы были в трех очках от лидера, победа позволяла догнать его. Мы понимали, что игра будет очень трудной. Во-первых, поле пока еще зимнее-весеннее. Во-вторых, команда хозяев одна из самых организованных в ФНЛ. И потому, как она умеет, в том числе, ломать игру соперника. Мы ожидали очень серьезного сопротивления и серьезных проблем. И они у нас на протяжении всей игры были. Особенно, в первом тайме мы пропускали определенные быстрые атаки. В целом, наверное, по ходу всего матча у нас было преимущество, во втором тайме оно было больше. Считаю, что счет по игре. Хотя команда хозяев, я считаю, очень организованная, мы не зря опасались, готовились. Открою секрет, к «Химкам» мы готовились меньше.

Первая домашняя игра

На этой неделе – в субботу, 6 марта – «Крылья» сыграют первый в этом году домашний матч. В Самару прилетит московское «Чертаново». Встреча должна пройти на «Самара Арене», однако в интернете ходят слухи, что из-за дефектов на стадионе игру могут перенести.

Ситуацию прояснил директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов. По его словам, дефекты носят локальный характер и не влияют на другие элементы, а матч «Крыльев» и «Чертаново» должен пройти вовремя.

- Причина появления дефекта - некачественное выполнение сварочного шва. Соответственно, это гарантийный случай, его должен устранить подрядчик строительства стадиона. После монтажа мы получим заключение испытательной лаборатории. Именно от этого зависит решение о проведении 6 марта на «Самара Арене» матча «Крыльев Советов» и «Чертаново». Подрядчики стараются, чтобы все было сделано как можно быстрее. Мы ориентируемся на то, что игра по-прежнему состоится здесь 6 марта. Клуб в курсе ситуации.

Стартовый свисток на «Самара Арене» должен прозвучать в 15:00 по самарскому времени.

Прекрасно знакомый новичок

Тем временем в России закрылось трансферное окно. Уже после того, как это случилось, «Крылья» объявили о подписании еще одного новичка – Сергея Корниленко. Спортивного директора заявили на сезон в ФНЛ, чтобы он провел прощальный матч за команду.

Подписание новичка «Крылья» здорово обыграли в своем твиттере.

Сергей Корниленко подписывает Сергея Корниленко Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

- Каково подписывать самого себя? Если честно, это были самые короткие переговоры в моей жизни. Фотоколлаж с подписания получился забавным — судя по реакции в СМИ и соцсетях, людям понравилось, - приводит слова Сергея Корниленко «Чемпионат».

Что же касается других новичков, то в это трансферное окно «Крылья» подписали Абата Аймбетова, Дмитрия Прищепу и Дмитрия Ефремова. Также к команде должен присоединиться экс-футболист «Оренбурга» португалец Рикарду Алвеш, но о его подписании пока официально не объявили.