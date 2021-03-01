Традиционно первый день весны богат на вступившие в силу изменений в законодательство, которые повлияют и на жизнь всех россиян, и на жизнь самарцев в частности. Рассказываем, что изменится в Самаре с 1 марта 2021 года.Коммунальщики начнут отключать должников от канализации. Весь 2020 год «РКС-Самара» не имел право начислять пени и отключать от канализации самых злостных неплательщиков. Таким образом коммунальные службы давали возможность оправиться тем, по чьему кошельку нанесла удар пандемия. Теперь льготный период подошел к концу. Как мы уже сообщали, Около тысячи самарских квартир в ближайшее время рискуют потерять доступ к канализации.Возвращать “удобства” должникам планируют только после полного возвращения долга и оплаты работ по подключению и отключению, а это еще примерно 20 тыс. рублей.Право на региональные выплаты снова придется продлевать “вручную”. 1 марта заканчивается срок автопродления по восьми региональным выплатам. Почти год, с 30 марта 2020 года, в период пандемии не нужно было дополнительно подтверждать право на получение целого ряда пособий, в том числе на ребенка.С 1 марта 2021 года необходимо будет снова подавать заявление и соответствующие документы на социальную поддержку. Это можно сделать как лично, так и в онлайн-режиме, через сайт www.suprema63.ru и “Госуслуги”.Часть госпиталей вернется к обычной работе. В больницах Самары значительная часть коечного фонда, переоборудованного под нужды борьбы с ковидом, к 1 марта была освобождена для обычных своих пациентов. В частности, к штатному режиму работы вернутся 300 коек в больнице им. Середавина, по 200 коек в клиниках СамГМУ и Тольяттинской городской клинической больнице № 5, а также 150 коек в Сызранской городской больнице № 2. Впрочем, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, места снова будут отданы ковидным больным.Появится новый дорожный знак. На дорогах страны вскоре можно будет встретить новый знак 6.22 “Фотовидеофиксация”. По задумке он поможет избежать избыточного информирования водителей. Ведь фото и видеофиксация ПДД есть почти на любом перекрестке, и каждый раз напоминать о ней знаком нет необходимости. Вполне достаточно будет установить знак 6.22 на въезде в населенный пункт.Впрочем, как быстро решатся внедрить такой знак регионы, - вопрос открытый.Вступили в силу новые СанПиНы содержанию городской территории и эксплуатации помещений. Изменения в санитарно-эпидемиологических правилах заметит каждый житель многоэтажек. По ним уборка в подъездах с использованием чистящих и моющих средств должна стать ежедневной, а дезинфекция стволов мусоропроводов - ежемесячной. Новые нормы запрещают разгружать или загружать товары и материалы в магазины и офисы многоквартирных домов со стороны входов в подъезды. Также они регламентируют расположение и состояние площадок ТБО. И, да, мыть машины во дворах все еще нельзя.Новый уровень защиты персональных данных. Отныне, давая согласие на обработку персональных данных, мы можем выбирать, какие из них разрешаем использовать публично, а какие - нет. Фамилия, адрес, телефон - все это теперь будет лучше защищено от случайного или намеренного “слива” мошенникам и спамерам.Ведь если информация вопреки желанию пользователя все равно оказалась в свободном доступе, тому, кто ее обрабатывал, придется доказывать, что это произошло вследствие правонарушения или обстоятельств непреодолимой силы.Кроме того, операторы теперь обязаны удалять наши персональные данные по первому же запросу.Изменения в правилах прохождения техосмотра автомобиля отложили. 1 марта должны были вступить новые правила прохождения техосмотра. По ним операторы ТО будут выдавать владельцам электронные диагностические карты. Данные этих карт, фотографии, подтверждающими факт осмотра автомобиля, а также координаты места проверки будут заноситься в единую автоматизированную информационную систему МВД. То есть, получить диагностическую карту без фактического осмотра, станет невозможно. Однако эксперты, как и рядовые автомобилисты, посчитали, что система пока не готова к переходу и решили подождать до 1 октября.