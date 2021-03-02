Правильный выборВ юности Юрий Ивкин и не думал связывать свою жизнь с транспортировкой нефти - грезил военной карьерой. И это при том, что его отец, Геннадий Леонтьевич, был видной фигурой самарской нефтеперекачки - с 1976 года в течение 20 лет возглавлял Самарское районное нефтепроводное управление ОАО «Приволжскнефтепровод» (ныне АО «Транснефть - Приволга»). Геннадий Ивкин отдал нефтепроводному транспорту непростых 38 лет и его преданность делу была отмечена званиями «Почетный нефтяник»,«Заслуженный работник Министерства топлива и энергетики РФ» и орденом «Знак Почета». Хотел ли Геннадий Леонтьевич, чтобы Юрий пошел по его стопам? Несомненно. Но давить не стал: как опытный мудрый руководитель, направил сына по тому пути, который, в конце концов, и вывел его на правильную стезю.Отучившись пять лет в Ульяновском высшем военно-техническом училище, Юрий стал военным инженером-механиком - специалистом службы горючего. До распада Советского Союза служил на Украине, в 1992 году вернулся в родной Новокуйбышевск. Работу долго искать не пришлось: военная специальность Юрия Ивкина, связанная с трубопроводным транспортом, мало чем отличалась от гражданской.И опыт имелся, так что бывшему военному сразу предложили в Самарском РНУ место мастера, а спустя полгода - должность начальника станции «Любецкая», расположенной в Красноармейском районе Самарской области.- Когда я впервые оказался на этой станции, она числилась в отстающих, - вспоминает Юрий Геннадьевич. - Коллектив был небольшим, человек 20, но сплоченным. Через четыре года станция уже была на хорошем счету, а еще через два - стала лучшей. «Антикризисный» начальник «Любецкая» - промежуточная нефтеперекачивающая станция. Здесь нет резервуарного парка для хранения нефти, ее главная задача сегодня - перекачка «черного золота» по магистральному нефтепроводу «Куйбышев - Тихорецк». Тогда же, в 90-е, станция была подключена лишь к нефтепроводу «Куйбышев - Лисичанск»: объемы перекачки шли на спад, станция работала даже не каждый день. Объемы транспортировки нефти от Ивкина не зависели, в отличие от культуры производства. За годы его работы станция «заблестела»: здания и сооружения отремонтировали, оборудование покрасили, территорию благоустроили. Руководителя, превратившего «Любецкую» в образцовый производственный объект, повысили до заместителя начальника по социальным вопросам Самарского РНУ. Четыре года Юрий Геннадьевич работал в аппарате управления, одновременно курируя «Любецкую», которая попала в план капитального ремонта.Отрасль нефтетранспортировки стремительно перестраивалась, и станция, построенная в начале 80-х, в 2003 году стала пилотным проектом полного обновления - здесь «обкатывались» все свежие решения по реконструкции и приведению объекта в соответствие новым нормативам. Когда работы по реконструкции и переоснащению были завершены, начальник управления предложил Ивкину снова возглавить «Любецкую», носившую теперь неофициальное звание лучшей станции в Самарском РНУ. После ремонта здесь выросла не только культура производства, но и объемы работ - кроме самой станции, коллектив теперь обслуживал и линейную часть - около 300 км магистральных нефтепроводов.Сам Юрий Геннадьевич, попав на «Любецкую» во второй раз, подумывал здесь же когда-нибудь и закончить свой трудовой путь - то есть, остаться до пенсии. Но руководство снова повысило ответственного работника - на этот раз поставив на должность заместителя начальника Самарского РНУ по эксплуатации. Однако в аппарате Юрий Ивкин задержался опять лишь на несколько лет. Помня о его опыте превращения станций из отстающих в лидеры, руководство подписало новое назначение - главным инженером на ЛПДС «Воскресенка». С одной стороны - рядом с домом (до Новокуйбышевска рукой подать), с другой - станции по перекачке светлых нефтепродуктов едва вошли в структуру «Транснефти» и требовали полного обновления для приведения к стандартам компании. Не привыкать!Третье «пришествие»Три года отработал Юрий Ивкин на «Воскресенке» и вновь вернулся в родное Самарское нефтепроводное управление. Спустя несколько лет ему в третий раз доверяют руководство «Любецкой». Производственная необходимость - масштабная реконструкция!- И вот мое третье «пришествие» на «Любецкую» - никогда не думал, что снаряд три раза в одну воронку попадает, - посмеивается Юрий Ивкин. - Да и станция существенно изменилась: за последние два года на «Любецкой» проведена большая работа по капитальному ремонту и реконструкции технологического оборудования. Заменены магистральные насосы (смонтированы насосы собственного производства Компании), электродвигатели, энергетическое оборудование, системы автоматики, построена новая операторная, эстакады и теплотрассы. Коллектив - около 50 человек, и у всех глаза горят: когда твое рабочее место меняется в лучшую сторону, это всегда мотивирует. У нас здесь теперь и бытовые помещения новые - для комфорта трудового человека.На сегодняшний день НПС обновили на 80 %. В том числе, устаревшую систему управления, которая работала около двадцати лет, сменила микропроцессорная система автоматизации станции. В ее основу легли новейшие решения в области автоматизации, которые повысили безопасность эксплуатации технологического оборудования. Одновременно завершено техническое перевооружение вспомогательных систем и оборудования НПС. Построено новое здание для маслосистемы, оборудованное тремя маслонасосами, расходными баками и аппаратами для воздушного охлаждения масла. Также выполнена замена трубопроводов системы утечек и дренажа с установкой современных датчиков вибрации, температуры, давления. Работа продолжается - к 2024 году «Любецкая» «помолодеет» практически полностью.Получается, зря волновался основатель династии Геннадий Ивкин о продолжателях своего дела. Юрий Геннадьевич стал настоящим «антикризисным начальником» станций. Его младший брат Андрей, который тоже, кстати, начинал на «Любецкой», в качестве главного механика прошел через знаменитое ВСТО, а сейчас трудится в одной из структур «Транснефти» в Санкт-Петербурге. «В деле» и третье поколение семьи: дочь Юрия, Ольга, сейчас работает в кадровой службе Самарского РНУ, ее муж - оператором на площадке «Самара-1», племянник Андрей - дефектоскопистом.