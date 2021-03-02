На церемонии чествования участников экологического движения Самарской области «ЭКОРАВНОВЕСИЕ» Поволжский банк ПАО Сбербанк отмечен дипломом за популяризацию культуры осознанного и ответственного потребления. «ЭКОРАВНОВЕСИЕ» - проект, инициированный Медиа холдингом «Комсомольская правда» в партнерстве с Отделом водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления. По итогам экологической работы в 2020 году инициативы Сбербанка получили высокую оценку общественности.Одним из значимых мероприятий, организованных банком в прошлом году, стал онлайн-форум «МИР 2030», который собрал ведущих российских и мировых экспертов по устойчивому развитию - экологов, эко-активистов, урбанистов, профессоров и руководителей крупнейших предприятий, внедряющих в свое производство принципы ответственного потребления. Речь шла о важности ЭСУ (ESG) — экологических, социальных и управленческих принципов для каждого жителя страны и их интеграции в российскую повестку. Благодаря онлайн-платформе, участниками форума стали более 1000 человек.- Еще один, эко-просветительский проект #ESGначниссебя, который мы реализовали совместно с издательским домом «Комсомольская правда», затронул Самарскую, Саратовскую и Волгоградскую области, - отметили в Поволжском банке Сбербанка. – Мы рассказали истории о людях, которые заряжают своим примером других – спасают природу, дают вторую жизнь пластику, заботятся об окружающей среде не на словах, а на деле.Поскольку любую, даже самую важную информацию интереснее получать в игровой форме, Сбербанк провел серию благотворительных онлайн-квизов, приуроченных ко Дню эколога и Дню Волги. В первой онлайн-викторине сыграли более тысячи человек из 20 регионов страны. Взносы команд за участие в викторине банк удвоил и направил на оплату «Экотакси» саратовскому волонтерскому движению для вывоза собранного вторсырья на переработку.Благотворительная онлайн-викторина ко Дню Волги тоже собрала свыше 1000 участников из 15 субъектов РФ. Ее целью, как нетрудно догадаться, было привлечение внимания к чистоте главной русской реки. И еще одна - поддержать реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» – одного из одиннадцати федеральных проектов Национального проекта «Экология». Собранные средства банк также удвоил и направил на закупку инвентаря для очистки волонтерами берегов Волги.- Благодаря онлайн-формату, к благотворительным играм смогли подключиться участники не только из регионов нашего присутствия, но и со всей страны, - рассказали представители Поволжского банка Сбербанка. – Люди отвечали на тематические экологические вопросы, а деньги от мероприятий пошли в помощь волонтерским экологическим движениям.Останавливаться на достигнутом банк не планирует – на сегодняшний день экологическая стратегия разработана до 2023 года и предусматривает реализацию ряда крупных проектов. На 2021 год Сбербанк подготовил не менее интересную повестку, чем в минувшем году.- Уже 1 апреля мы планируем открыть в Самаре Эко-комьюнити Центр – первое городское открытое пространство, где смогут собираться и общаться волонтеры и участники эко-движений, - пояснила директор Управления маркетинга и коммуникаций Поволжского банка ПАО Сбербанк Екатерина Чугунова. – В отделке помещений Центра использованы исключительно эко-материалы, в том числе - вторичной переработки.Волга тоже остается в сфере внимания финансистов – в этом году ей будет посвящен марафон, в котором смогут принять участие жители многих городов, расположенных на ее берегах.