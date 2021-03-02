13 февраля журналисты КП-Самара писали о том, что компания «Самара Арена» в процессе эксплуатации объекта обнаружила множество недоделок и дефектов. Иск в отношении строителей стадиона ПСО «Казань», с требованием завершить работы и исправить ошибки, рассматривался на тот момент в московском арбитражном суде. Среди 374 проблем, которые перечислил истец, была протекающая крыша, разрушение бетона около деформационных швов, неисправности запорной арматуры, отсутствие герметичности в системе отопления, плохая работа тревожной сигнализации и многое другое.18 февраля появилась информация о выявленных серьезных дефектах металлоконструкций. Директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов заявил, что их анализируют эксперты. Уже через сутки были сделаны выводы — разрыв сварного шва горизонтальной сваи случился из-за некачественно проведенной сварки, и это гарантийный случай.25 февраля появились фотографии сломанных балок на стадионе. Снимки горячо обсуждали в социальных сетях. Многие пользователи предполагали, что эксплуатировать «Самара Арену» с такими повреждениями опасно.1 марта проблемы «Самара Арены» и перспективу их устранения обсудили на заседании правительства Самарской области. Директор ГАУ «Самара Арена» Виталий Иванов сообщил, что ПСО «Казань» согласилась с тем, что случай с трещинами в балке гарантийный, и готова устранить дефект. Однако работы буду закончены лишь к 15-20 марта, поскольку доставка некоторых необходимых деталей займет время.Таким образом матч «Крылья Советов» — «Чертаново» 6 марта на «Самара Арене» оказался невозможен. Его перенесли на «Металлург».