Напрасны опасения горожан, что традиционные народные гуляний в этом году отменят или значительно сократят программу мероприятий. В Самаре будут праздновать Масленицу 2021 с 8 по 14 марта, причем в каждом районе города. Основные гулянья, конечно, состоятся в выходные, а самая насыщенная программа ожидает гостей на площади Куйбышева.Официально организаторы заявляют лишь о необходимости соблюдать привычные требования Роспотребнадзора — носить маски и держать социальную дистанцию. Но следует помнить, что 25 февраля на заседании оперштаба коронавирусные ограничения в регионе были продлены до 14 марта. Увы, это значит, что пожилые люди старше 65 лет не смогут посетить праздник — им предписана самоизоляция. А подросткам рекомендовано бывать в местах массового скопления людей в сопровождении родителей.Чтобы рассеять толпу и обеспечить возможность соблюдения социальной дистанции, гостям гуляний на площади Куйбышева предложат даже больше активностей, чем обычно. Помимо 15-метровой куклы Маслены, участники гуляний смогут вдоволь пофотографироваться в тематических локациях «Чайная» и «Деревенька», посетить «Город мастеров», принять участие в мастер-классах ремесленников. Ознакомиться с более подробной программой Масленицы 2021 в Самаре можно здесь.