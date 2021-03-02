Количество заболевших коронавирусом постепенно снижается: что происходит в Самарской области

В Самарской области постепенно снижается количество новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области постепенно снижается количество новых заболевших коронавирусом. По-прежнему больше всего заболевших находят в Самаре и Тольятти. За сутки в регионе умерли двое заразившихся. Всего заболели порядка 48 тыс. человек, из них вылечились более 45 тыс., умерли 911 человек. Третий месяц в регионе продолжается заготовка антиковидной плазмы. Сдать ее призывают жителей области, переболевших коронавирусом.

Количество заболевших медленно снижается

В Самарской области за прошедшие сутки подтверждено 278 новых случаев заболевания коронавирусом. В Самаре и Тольятти зарегистрировали почти одинаковое количество заболевших. По данным оперативного штаба, областной столице заболели 82 человека, в автограде — 80 человек. В Новокуйбышевске коронавирусом заболели сразу 17 местных жителей за сутки, а в Кошкинском районе — 11 новых заболевших. В Красноярском и Ставропольском районах по 8 новых случаев заболевания, а в Волжском районе за сутки коронавирусом заболели 7 человек.

Постепенно количество новых заболевших снижается. Если раньше регулярно фиксировали порядка трехсот новых случаев ежедневно, то теперь число заболевших снизилось и несколько стабилизировалось.

Из общего числа суточных заболевших 249 человек узнали об опасном заболевании после обследования с ранее поставленным диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 29 пациентов вообще не подозревали о наличии у себя вируса, узнав о заражении при профосмотре.

За прошедший день в регионе скончались 2 человека, у которых был коронавирус. Мужчина 72-х лет страдал заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Также скончался мужчина в возрасте 71 года, у которого было заболевание сердца.

Всего в Самарской области с начала пандемии зарегистрировано 48 870 случаев коронавируса. Из них вылечились более 45 тыс. человек, умерли 911 заболевших.

Самарцам предлагают стать донорами

В Самарской области жителям региона предлагают стать донорами антиковидной плазмы. Сдать ее могут те, у кого в организме выработались антитела после коронавируса. Заготовка антиковидной плазмы в Самарской области продолжается уже около трех месяцев, ведется работа по формированию реестра потенциальных доноров.

Заготовка плазмы продолжается уже порядка трех месяцев. На сегодняшний день заготовлено 190 доз, больницам выдано 149. Переливание делают в восьми лечебных учреждениях.

Чтобы стать донором антиковидной плазмы, нужно заполнить анкету на сайте Службы крови. Доноров принимают по вызову специалистов.