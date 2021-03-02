Сотни многодетных семей под Самарой получили землю, на которой нельзя строить из-за близости аэропорта

Получив заветные участки, люди уже потратились на проекты и коммуникации. Фото: скриншот видел

Более шестисот многодетных семей Красноярского района Самарской области столкнулись с серьезной проблемой. Получив от государства земельные участки для строительства, они обнаружили, что строить на них запрещено из-за близости аэропорта «Курумоч». Журналист «КП-Самара» выяснила, почему так вышло, и что делать людям.

«Мы так ждали эту землю!»

Земельные участки в поселке Кириллинский Красноярского района более 600 многодетных семей получали еще в 2019 и 2020 годах. Планировали строительство, заказывали проекты домов, проводили коммуникации, знакомились с будущими соседями… Однако когда первые проекты будущих домов для многодетных семей были готовы, и люди понесли их на согласование в администрацию, выяснилось, что строить на этой «земле обетованной» строго-настрого запрещено.

- Землю в Кириллинском я получила в конце 2019 года, - рассказала журналисту «КП-Самара» многодетная мать Светлана Антонова. – До этого стояла в очереди более двух лет. Мы так ждали этот участок! У нас есть жилье, но сейчас старшая дочь вышла замуж, подрастают еще двое малышей – самое время строиться, жить на природе. Получив землю, мы с соседями уже серьезно потратились – поставили заборы, пробурили скважины, провели электричество, некоторые уже успели выкопать и залить фундамент и начать строиться. Параллельно собирали документы на регистрацию прав собственности в Росреестр. В феврале 2021г.в нашей группе в мессенджерах один из соседей написал, что он отправил документы в Росреестр, но ему приостановили регистрацию прав собственности, так как у земельного участка есть обременение. Честно говоря, сначала я решила, что это фейк. Ну какое может быть обременение, если нам землю администрация выделила? Но на всякий случай решила проверить.

В результате Светлана Антонова с изумлением узнала, что земля ее семьи вместе с сотнями таких же пострадавших попала в зону приаэродромных территорий аэропорта Курумоч – соответствующий приказ Росавиации был подписан в мае 2020 года. Причем для этой территории была установлена седьмая подзона, предусматривающая наиболее серьезные ограничения. И строиться на долгожданной земле в Кириллинском Антоновым и их товарищам по несчастью теперь нельзя.

Многие поставили заборы и пробурили скважины. Фото: скриншот видео

- Только в Кириллинском заложниками ситуации стали около 600 человек. Кроме того, мне сейчас пишут люди из других поселков Красноярского и Ставропольского районов, они столкнулись с такой же ситуацией, то есть пострадавших намного больше, - говорит Светлана Антонова. – В администрации Красноярского района нам сказали, что когда они выделяли нам землю, таких ограничений не было, и велели ждать. Некоторые советуют нам отказаться от этой земли и снова вставать на очередь и ждать долгие месяцы, но мы не хотим другой земли, хотим жить здесь, и просим, чтобы администрация помогла нам с оформлением документов и всех необходимых разрешений, так как сделать это самостоятельно простым людям не под силу.

«Нужно было согласовывать с Росавиацией»

Правила установления приаэродромной территории и выделения там подзон были утверждены еще в конце 2017 года. Подзоны, к слову, могут быть разными. Например, третья подзона ограничивает высоту объектов, шестая — запрещает размещение мусорных полигонов на расстоянии ближе 15 км. А вот установленная вокруг «Курумоча» седьмая подзона накладывает самые строгие ограничения на жилищное строительство. Ее устанавливают, когда есть нарушении я санитарных норм по шуму, загрязнению атмосферного воздуха и уровню электромагнитного излучения.

Помощник депутата Самарской Губернской Думы Азат Туймасов рассказал «КП-Самара», что с жалобами на проблемы с землей к нему обратились более сотни человек. Обращение в районную администрацию, чтобы выяснить, почему при размежевании и выделении участков не была учтена близость аэропорта и не было проведено согласование с Росавиацией, пока осталось без ответа.

В будущий поселок уже провели электричество. Фото: скриншот видео

- Еще с 2017 года, прежде чем формировать данные участки, их нужно было согласовывать с Росавиацией, однако это не делалось, - считает Азат Туймасов. – Кроме проблем из-за приаэродромной зоны многодетные семьи здесь столкнулись с отсутствием подъездных дорог, единственную нормальную дорогу весной затопляет и людям приходится объезжать по бездорожью, лесами и полями.

«Договорились с аэропортом»

В правительстве Самарской области журналисту «КП-Самара» заявили, что знают о проблеме. Более того, с ней столкнулись не только многодетные семьи Красноглинского и Красноярского районов, но и жители большинства регионов России.

- Земельные участки, сформированные и предоставленные в рамках госпрограммы по обеспечению землей многодетных семей, попали под ограничения приаэродромных зон, в границах которых запрещено или ограничено строительство, - пояснили в региональном правительстве. - В некоторых регионах, в основном под ограничения седьмой зоны, попали целые города и поселения, сделав невозможным строительство жилья не только на окраинах, но и в центре городов. На уровне федерального кабмина осознают остроту проблемы и пытаются найти компромисс между Воздушным и Градостроительным кодексами. В Самарской области региональным минтрансом по вопросу приаэродромной территории проведены совместные совещания с Приволжским МТУ Росавиации, минстроем, администрациями Красноярского и Красноглинского районов. В результате было направлено обращение на аэропорт о внесения изменений в проект приаэродромной территории, чтобы уменьшить ее площадь. На сегодняшний день, аэропорт заключил договор на корректировку проекта приаэродромной территории. Готовится пакет документов на внесение изменений в техническое задание.

Границы приаэродромной зоны аэропорта "Курумоч" по форме напоминают крест

Решение об установлении и изменении приаэродромных зон принимает Росавиация.

- Границы приаэродромной территории (ПАТ) аэропорта Курумоч установлены в соответствии с приказом Росавиации №521-П от 29 мая 2020 года, - прокомментировали журналисту "КП-Самара" в аэропорту «Курумоч». - Сами границы ПАТ согласованы ФГУП «ГК по ОрВД» в лице филиала «Аэронавигация центральной Волги». На проект также получены положительные заключения управления Роспотребнадзора по Самарской области и петербургского ФБУН «Северо-западный научный центр гигиены и общественного здоровья».

Проблему решат в Госдуме

На федеральном уровне сейчас разработан законопроект, который должен разрешить регистрацию «бытовой недвижимости» на приаэродромных территориях. Новый закон планируется к принятию Госдумой уже весной 2021 года.

Почему проводилось межевание и выделение многодетным семьям участков земли поблизости от аэродрома в тот момент, когда закон о приаэродромных территориях уже вступил в силу, пока неизвестно. Запрос «КП-Самара» в администрацию Красноярского района на момент публикации материала остался без ответа. Однако вопросом уже заинтересовался Следственный комитет.

- По факту появления информации о нарушении администрацией Красноярского района Самарской области прав многодетных семей, в части выделения земельных участков с обременением следственным управлением Следственного комитета РФ по Самарской области начала доследственная проверка, - сообщили в СУ СК РФ по Самарской области. - Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.