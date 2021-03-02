В Новокуйбышевске теплоэнергетики превратили один из павильонов тепловых сетей в арт-объект, напоминающий о правилах безопасности. Небольшое сооружение покрыли яркими граффити, главный герой которых Теплослав. Персонаж компании «Т Плюс» спешит напомнить детям и взрослым о том, как важно быть бдительным, держаться подальше от открытых колодцев, не заходить за ограничительные ленты и не играть возле теплосетей.Необычный павильон появился у дома №1 на улице Егорова. Место выбрано не случайно, здесь проходят крупные магистральные трубы. Зимой в зависимости от температуры окружающего воздуха температура теплоносителя в теплосетях может составлять 100 и более градусов Цельсия и представлять угрозу для жизни и здоровья граждан.- В 2020 году кроме перекладки коммуникаций в городе выполнены мероприятия по технологическому учету, которые позволяют нам в режиме реального времени оценивать параметры тепловых сетей и оперативно вносить коррективы по температуре и давлению. Для того чтобы разместить узлы учета были оборудованы павильоны и тепловые камеры. Один из объектов и был выбран для оформления, - отметил главный инженер Территориального управления по теплоснабжению в г.Новокуйбышевск Егор Полянцев. - В павильоне размещено технологическое оборудование: расходомеры, устройства для сбора и передачи информации. Всего за минувший ремонтный сезон в Новокуйбышевске появилось 46 павильонов и тепловых камер.Один из приоритетов компании «Т Плюс» - безопасность людей. Поэтому и рисунки выбраны соответствующие. Зимой, когда температура воздуха может резко меняется от плюсовой до сильного мороза, возрастает риск возникновения повреждений на коммуникациях.- В этом случае важно соблюдать простые правила безопасности – не приближаться к местам выхода воды на поверхность, обходить места парений и оперативно сообщать обо всех подобных фактах дежурным диспетчерам. Создание граффити на тему безопасности – один из способов напомнить жителям города, что нельзя допускать нарушений требований безопасности вблизи энергообъектов, - добавил Егор Полянцев.Эскиз павильона компания «Т Плюс» выбирала вместе с городской администрацией. Разрисовал его самарский художник Алексей Заличев. На это ему понадобилось все два дня. Жителям Новокуйбышевска такая инициатива теплоэнергетиков пришлась по душе.- Получилось очень ярко и поучительно, - делится впечатлениями местная жительница Ольга Дмитриева. - У меня у самой сын, вместе с мальчишками везде бегает, прыгает. Думаю, такое красочное оформление заставит его обратить внимание на то, что теплотрасса – не место для игр. Мне эта идея нравится, всем опасным объектам нужна яркая маркировка с простыми напоминаниями.Отопительный сезон продолжается. И сотрудники «Т Плюс» напоминают, что о выходе горячей воды на поверхность или отсутствии крышки люка на теплокамере горожане могут сообщить в диспетчерские службы:В Самаре: (846) 279-65-00 или через сайт teplo.energy;В Тольятти: (8482) 719-252 и 283-322;В Новокуйбышевске: (84635) 6-27-60;В Сызрани: (8464) 929-2-51.