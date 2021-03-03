Коронавирус в Самарской области на 3 марта принял неожиданный поворот. В Тольятти за сутки нашли втрое больше заболевших, чем в областном центре. По данным оперштаба за неделю заболеваемость среди подростков резко увеличилась на 83%, а коронавирусные ограничения продлены до 14 марта. Рассказываем, что произошло с коронавирусом в Самарской области на 3 марта 2021 года.СтатистикаЗа минувшие сутки в Самарской области зафиксировано 275 новых случаев заболевания коронавирусом среди местных жителей. Большинство из них, 250 человек, были выявлены при обследовании с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонии, а 25 человек вообще не подозревали о наличии у себя вируса.По данным на 2 марта, в Тольятти зарегистрировано 102 новых заболевших, что трое больше, чем в Самаре, где за сутки коронавирусом заболели всего 39 человек. На третьем месте антирейтинга Новокуйбышевск. Там, за прошедший день было обнаружено 17 заболевших новой коронавирусной инфекцией.В Самарской области от коронавируса с начала пандемии заболели 49 082 человека, из них 912 человек не смогли справиться с опасным заболеванием. 2 марта сообщили о еще одной смерти от коронавируса. С заболеванием не смогла справиться 66-летняя женщина, которая при жизни страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.Всплеск заболевания среди детейНа заседании оперативного штаба глава Роспотребнадзора Самарской области рассказала, что за последнюю неделю резко увеличилось количество заболевших среди детей и подростков. Так, по сравнению с прошлой неделей, в возрастной группе от 10 до 15 лет заболеваемость коронавирусом увеличилась на 60%, а среди подростков от 14 до 18 лет заболеваемость возросла на 83%.Напомним, что на прошлом заседании оперативного штаба было принято решение продлить коронавирусные ограничения в Самарской области до 14 марта 2021 года. Таким образом, пожилые старше 65 лет остались на самоизоляции еще на 2 недели, а подростки до 18 лет пока не смогут посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Кроме того, сохраняется обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.