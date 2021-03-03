Этот проект самарский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» проводил вместе с отделом водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления при поддержке Минприроды Самарской области. «Комсомолка» решила собрать и поблагодарить неравнодушных защитников природы не случайно: мы не только освещаем их благие дела, но и находим поддержку в важных для экологии края совместных проектах. Даже эпидемиологически сложный 2020-год не стал исключением: предприятия, организации и волонтеры Самарской губернии приняли участие в акциях «КП» по очищению природных родников, берегов рек и озер.- Наши экологические планы на этот год не менее грандиозны, - рассказала редактор самарского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Ольга Афанасьева. - Мы внесли в свой список важных дел уже известную акцию «Родники Самарской области» и новые: «Экологическими тропами губернии» по изучению интересных маршрутов, «Мы чистим мир» по очищению берегов Волги, «День без бумаги». Уверена, что единомышленники, которые здесь сегодня собрались, нас поддержат.Дело государственной важностиОтветственное отношение каждого из нас очень важно, но оно дает настоящие результаты только тогда, когда становится общим правилом поведения. Именно на это - экологическое воспитание общества - и направлена деятельность отдельных «волонтеров природы».- Экологии уделяется огромное внимание, а оздоровление нашей матушки-Волги стало делом федерального уровня - это один из одиннадцати федеральных проектов национального проекта «Экология», - отметил федеральный инспектор по Самарской области Аппарата полномочного представителя Президента Российской федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Феоктистов. - Хочу поблагодарить волонтеров: вы тратите свою энергию и время на то, чтобы сделать наш общий дом чище. Своим примером вы показываете подрастающему поколению, что нужно не только беречь природу, но и, если есть необходимость, просто засучить рукава и помочь ей.Председатель правления общественной организации «Социально-экологический союз» Андрей Крючков использовал церемонию награждения участников «ЭКОРАВНОВЕСИЯ» для дела: пригласил всех желающих сажать лес. Работы у волонтеров хватит надолго: хотя с 2013 года сеянцами березы и сосны организация засадила 65 га, чтобы восстановить пострадавшие от пожаров 2010 года насаждения, нужно еще долго трудиться.Руководитель управления региональной экологической политики Минрироды Самарской области Андрей Ардаков уверен: загрязнение леса и берегов рек - вопрос культуры людей.- Вопросы охраны окружающей среды глобальны и касаются каждого, поэтому их не может решить отдельный государственный орган или какое-то предприятие, - считает Андрей Ардаков. - Направлений много - территориальная охрана, промышленная экология, экологическое воспитание и просвещение - любой может найти свою область и действовать. Работа общественности очень важна.Настоящая природная гордость Самарской области - река Волга.- Государство делает многое для оздоровления природы, несмотря на непростую ситуацию, - отметил начальник отдела водных ресурсов Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления Александр Суперфин. - И вы, волонтеры, помогаете в этом безвозмездно, от души. Количество неравнодушных людей растет, и самое главное - становится все больше детских, юношеских организаций, которые заботятся о природе.Берега - чистить, пластик - утилизироватьПочетные грамоты от Нижне-Волжского БВУ и специальные дипломы от «Комсомолки» получили активисты из разных уголков Самарской области. Не остались без внимания добровольцы Самары и Новокуйбышевска, муниципальных районов Нефтегорский и Волжский - благодаря им берега рек и озер в минувшем году стали чище.Внесли свой вклад и производители самарского шоколада. Филиал ООО «Нестле Россия» получил диплом за разработку новых упаковочных решений - любители «Родных просторов» могли заметить, что ячейки для конфет теперь сделаны из прозрачного материала, который подходит для переработки.Отмечены самарские вузы, для которых экологическая работа переросла из разовых акций в системную деятельность. Дипломы «КП» «За активное участие в масштабных экологических проектах» получили Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева, Самарский Политех и СГЭУ. Специальный диплом «За практичный и инновационный подход к переработке отходов» достался по праву Самарскому государственному аграрному университету.Особого внимания заслуживает проект «Вторсырье на благотворительность», получивший диплом «За внедрение идей раздельного сбора отходов и проведение масштабных акций по РСО». Его организатор Светлана Макашова рассказала, что за три года участники проекта собрали около 170 тонн сырья и перечислили на благотворительность более 600 тыс. руб.За творческий подход в переработке вторсырья и активную просветительскую позицию награжден эко-проект «Вновь» - стараниями его участников старые скейтборды и резиновые покрышки превращаются в ремни, украшения и предметы интерьера.За вклад в развитие экологичного образа жизни отмечена компания «Greenway» - продукция этого производителя представляет альтернативу бытовой химии, не загрязняющую природу.Заметную роль в движении «ЭКОРАВНОВЕСИЕ» играют предприятия нефтехимического кластера Самарской области - за большую экологическую работу в 2020 году отметили пять дочерних обществ компании «Роснефть».Самаранефтегаз: родниковая историяПриродоохранной деятельности в Самаранефтегазе уделяется особое внимание. Здесь не только руководствуются принципами рационального освоения недр, но и постоянно внедряют передовые технологии, делающие производство более надежным, экологически безопасным. Инвестиции в это направление с каждым годом растут: построены четыре площадки по переработке грунтов, решен вопрос рационального использования попутного нефтяного газа на месторождениях. Повышается надежность трубопроводов - в рамках специальной программы ведутся работы по реконструкции, диагностированию, ингибированию трубопроводного парка. Для закачки в пласт с целью поддержания пластового давления не забирают воду из рек, озер, родников.В рамках социально-экономического партнерства Самаранефтегаз на протяжении многих лет помогает муниципалитетам решать вопросы, связанные с восстановлением и обустройством природных источников. Такие проекты за последние 10 лет реализованы в Богатовском, Борском, Исаклинском, Сергиевском, Шенталинском и Шигонском районах.В прошлом году нефтяники приурочили эту работу к акции «Комсомолки» «Родники Самарской области» - навели чистоту и порядок на двух родниках в селе Алакаевка Кинельского района. Кроме этого, коллектив предприятия очищает Ботанический сад от валежника и берега реки Сок - от мусора. А еще более10 лет пополняет биоресурсы Волги - только в прошлом году в реку отправились более 30 тыс. сеголеток толстолобика, сазана и стерляди.- Экология - один из главных приоритетов нашего предприятия, - рассказала начальник отдела водопользования и мониторинга окружающей среды Управления охраны окружающей среды АО «Самаранефтегаз» Ксения Лыженкова. - Для сохранения природы реализуется множество инвестиционных проектов, а коллектив всегда готов к участию в экологических акциях - очищению берегов и родников, посадке леса. Мы хотим, чтобы следующие поколения жили в чистом мире, и понимаем, что свою лепту в это должен внести каждый.«Комсомолка» отметила заслуги коллектива нефтедобытчиков специальным дипломом «За сохранение Волги и экологическое воспитание молодежи». Несколько лет нефтяники учат подрастающее поколение беречь водный мир нашего края, организуя в школах губернии передвижную выставку «Рыбное богатство Волги».Куйбышевский НПЗ: деревьев много не бывает!Нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Куйбышевском районе Самары, доказал эффективность своей экологической политики - за последние пять лет его воздействие на окружающую среду снизилось в 2,5 раза. Достичь столь весомого результата нефтепереработчикам помогла масштабная инвестиционная программа по модернизации производственных мощностей. Это - строительство и ввод в эксплуатацию новых комплексов, спроектированных с использованием самых современных природосберегающих технологий. Реализуются на заводе и капиталоемкие проекты, направленные на решение актуальных экологических задач. Значительно снижена нагрузка на атмосферу благодаря переводу котлов ТЭЦ и заводских установок с жидкого топлива на природный газ и модернизации газофакельного хозяйства. Практически на 100 % удалось сократить испарение нефтепродуктов с поверхности резервуаров благодаря оснащению их специальными понтонами. Ввод в эксплуатацию блока оборотного водоснабжения БОВ-2 позволил уменьшить потребление электроэнергии, воды из природных источников, а также воздействие на атмосферный воздух. Немаловажно, что курс компании «Роснефть» на гармоничные отношения с природой всецело поддерживает и коллектив.- Мы активно включились в процесс раздельного сбора мусора, - комментирует начальник отдела охраны окружающей среды АО «КНПЗ» Анна Булушева. - Уже организован и отработан сбор макулатуры, использованных элементов питания (батареек), ПЭТ-бутылок и пластиковых крышек.С большим энтузиазмом и открытой душой наши сотрудники поддерживают все экологические инициативы.Коллектив предприятия с удовольствием участвует в экологических акциях, многие из которых давно стали традиционными. Например, «Золотая рыбка» - ежегодный выпуск мальков рыб ценных пород в Волгу. Примечательно, что работники КНПЗ привлекают к этому благородному делу подрастающее поколение - среди детей заводчан проходит экологический конкурс рисунков, после подведения итогов ребята и взрослые едут на речку, чтобы отправить мальков в большое плавание. Волонтерское движение среди заводчан охватывает многие направления, в том числе и экологическое: субботники по уборке территорий, акции по посадке деревьев никогда не испытывают дефицита участников.Прошлым летом коллектив КНПЗ поддержал и акцию «Комсомольской правды», влившись в экспедицию «Родники Самарской области» по красивым местам Кинельского и Кинель-Черкасского района - нефтепереработчики помогли навести порядок на природных источниках.А осенью молодые специалисты завода присоединились к всероссийской акции «Лес Победы» - высадили на прилегающей территории стадиона «Нефтяник» 75 рябин, каштанов и лип. Благодаря стараниям заводчан Куйбышевский район с каждым годом становится зеленее: высаживать деревья (в основном, ели) возле школ и детских садов давно стало доброй традицией. Не случайно диплом от «Комсомолки» Куйбышевский НПЗ получил «За лучшие природоохранные проекты и озеленение города». А волонтеры предприятия награждены именными грамотами и благодарственным письмом от Нижне-Волжского бассейнового управления.Новокуйбышевский НПЗ: эко-десант - в школыПредприятие реализует целый ряд экологических мероприятий, направленных на снижение воздействия производства на окружающую среду. На заводе внедрена технология гидроочистки вторичных дистиллятов, позволившая начать выпуск высокоэкологичного маловязкого судового топлива. Продукт содержит всего 0,1 % серы, поэтому суда, заправленные этим топливом, меньше воздействуют на экосистему водных объектов. Мониторинг чистоты воздуха в границах санитарно-защитной зоны предприятия круглосуточно ведется с трех стационарных экологических постов и мобильной лаборатории - данные непрерывно поступают на завод для мониторинга состояния атмосферного воздуха. Экологи предприятия пристально наблюдают и за состоянием грунтовых вод, для этого пробурены четыре специальные скважины. За последние пять лет влияние предприятия на атмосферу снижено на 30 %, на воду - на 45 %. Последнее достижение стало возможным благодаря модернизации очистных сооружений: инновационный блок доочистки по технологии мембранного биореактора не только обеспечивает глубокую биологическую очистку стоков, но и позволяет возвращать часть очищенных стоков в систему оборотного водоснабжения, что дает снижение потребления свежей речной воды на 95 %.На протяжении многих лет НК НПЗ участвует в восполнении волжских биоресурсов. Только в прошлом году в реку выпущено около 100 тыс. мальков стерляди, сазана и толстолобика.Прошлым летом заводчане не упустили возможности помочь природе в рамках проектов «Комсомольской правды» - нефтепереработчики участвовали в очищении родников Самарской области, а также берегов, прибрежной зоны озера Гатное.- В области экологического просвещения мы работаем и с персоналом, и с подшефными «Роснефть-классами», и с горожанами, - рассказал начальник отдела охраны окружающей среды АО «НК НПЗ» Алексей Савельев. - Экологическая сознательность у заводчан на высоком уровне, мы постоянно участвуем в городских субботниках, помогаем благоустройству территорий.Заводчане не жалеют времени на экологическое просвещение сограждан. Например, агитируют за раздельный сбор мусора - особенно в этом преуспевают молодые специалисты. Здесь давно стали традицией сбор батареек и макулатуры, субботники по озеленению города. Новокуйбышевским нефтепереработчикам «Комсомолка» вручила диплом «За лучшие экологические мероприятия для горожан и заботу о водных ресурсах», ведь именно здесь проходит одно из самых заметных событий года в этом направлении. Прошлым летом, по понятным причинам, «ЭкоФеста» не было, зато заводчане устроили для школьников экоуроки в онлайн-формате. Сегодня по их результатам идет набор учащихся и студентов образовательных учреждений города в волонтерский экоотряд. Ребята совместно со специалистами АО «НК НПЗ» будут работать над созданием новых «зеленых» проектов, которые в дальнейшем реализуют на территории Новокуйбышевска.Сызранский НПЗ: «единогласная» экологическая политикаНефтепереработчики старейшего в нашем регионе НПЗ удостоены диплома «За внедрение экологических ноу-хау и ответственную производственную политику».- Кроме производственных проектов, направленных на улучшение экологической ситуации в Сызрани, на нашем предприятии реализуется множество инициатив самими заводчанами, - рассказала начальник отдела охраны окружающей среды АО «СНПЗ» Светлана Ковальчук. - Мы считаем, что состояние природы зависит не только от глобальных программ и инвестиций. Посильный вклад в чистоту планеты должен вносить каждый.Сызранские нефтепереработчики решили начать с себя: два года назад СНПЗ стал одним из первых предприятий Сызрани, взявших на вооружение раздельный сбор отходов пластика и бумаги.В подразделениях установлены специальные контейнеры, уже несколько тонн отходов отправили на вторичную переработку. А макулатуры на предприятии становится все меньше благодаря внедрению электронного документооборота.Летом заводские активисты организовали массовый десант на местные подземные ключи - не только родниковой воды попробовали, но и вывезли несколько мешков мусора. Коллектив НПЗ заботится об источниках и по собственной инициативе, и в рамках производственной политики. Внешний забор воды снижен до минимума, ведется реконструкция установки физико-химической очистки стоков «Вемко» и сооружений биологической очистки, растет объем оборотной воды в общем водопотреблении.Конечно, не забывают сызранцы и о пополнении числа обитателей Волги: эта работа ведется более 10 лет, только в прошлом году в акваторию реки выпущено около 108 тыс. мальков краснокнижной стерляди. Чтобы сызранская земля цвела долгие годы, сотрудники воспитывают себе смену: в творческом конкурсе «Свежий взгляд», который заводчане организуют для старшеклассников, принимает участие все больше ребят.Всесторонний, неравнодушный подход Сызранского НПЗ к сохранению природы отмечен не только общественностью Самарской области. Совсем недавно предприятие получило высшую награду XVI всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России-2020» в номинации «Лучшая экологическая политика в области нефтеперерабатывающей промышленности».НЗМП: там, где природе нужнееНовокуйбышевский завод масел и присадок ведет постоянную работу по повышению экологичности своей продукции, а для этого уже несколько лет обновляет мощности, внедряет новые технологии.Но коллектив завода не ограничивается производственной повесткой - «масленщики» проводят множество субботников и других «неофициальных» экологических мероприятий. Такой корпоративный подход в решении экологических вопросов отмечен специальным дипломом Издательского дома «Комсомольская правда» «За самые массовые экологические марафоны».- Наши сотрудники во всех экологических акциях в первых рядах, - улыбается главный специалист отдела охраны окружающей средыООО «НЗМП» Маргарита Ивлева. - Мы поддерживаем многие экологические программы - участвовали в проекте «КП» «Родники Самарской области», поддержали уборкой волжского берега федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов», во «Всемирный день чистоты» провели субботник по уборке прибрежной территории в районе лагеря «Юность», а в «День земли» - экономили со всей страной энергоресурсы.Экономят заводчане не только электроэнергию - ни одна бумажка здесь не отправляется в мусорную корзину. За прошлый год сотрудники предприятия собрали и сдали на утилизацию около 4 тонн макулатуры. Цеха соревнуются между собой в экологичности, победителей определяют каждый год в процессе смотра-конкурса. Сотрудники НЗМП организуют открытые уроки по экологии в новокуйбышевских детских садах и школах.Верный курс экологической политики НЗМП в мае прошлого года подтвердил внешний надзорный ресертификационный аудит на соответствие требованиям новой версии международного стандарта в области экологии ISO 14001:2015. Получению подтверждающего сертификата немало способствовали достижения завода в обращении с производственными отходами, ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений и блока оборотного водоснабжения для производства присадок.На заводе ежегодно определяют возможности и пути улучшения деятельности в области охраны окружающей среды и экологической безопасности и все, что планируется, как правило, выполняется в полном объеме.ЭкоСтройРесурс: экология - наше будущееДиплом за активное развитие проекта по раздельной сортировке отходов и экологическое просвещение молодого поколения Самары получил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоСтройРесурс». Преследуя благородную цель воспитания экосознательности, «ЭкоСтройРесурс», в рамках социальной ответственности компании, реализует более 10 направлений по экологическому просвещению. Например, в партнерстве с «Нестле Россия» реализует в Самаре социально-экологический проект «Школа, вуз, ссуз - разделяй со мной!». В рамках проекта закуплено 240 специальных накопителей для раздельного сбора пластиковых отходов.В городских школах установлено 90 контейнеров для сбора пластиковых бутылок и крышечек, а уроки и лекции проведены для более 4000 участников. Ценные фракции с помощью ребят собираются и вывозятся для дальнейшей переработки. В акции принимают участие 40 школ, пять средне-специальных учебных заведений и три вуза Самары. Быть экологически ответственными «ЭкоСтройРесурс» предлагает и взрослым: в самарских дворах размещено более 400 сеток для сбора ПЭТ-тары.- Пластик - самый долгоразлагающийся вид отходов, запрещенный для захоронения, - рассказала руководитель экологического управления регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко. - Мы стараемся сформировать у детей и взрослых полезную привычку собирать пластиковые бутылки и крышки раздельно. Используем для этого и крупные мероприятия - например, в 2019 году мы учили сортировать мусор участников фестивалей «iВолга», «Метафест» и «Протока».Предприятие является также партнером эколого-благотворительного проекта «Добрые крышечки»: более 120 накопителей для их сбора, установленных «ЭкоСтройРесурсом», можно увидеть в разных уголках губернии. Собрано уже более двух тонн пластиковых крышек, отправленных на дальнейшую переработку. Вырученные деньги поступают в благотворительный фонд.«Волонтеры - детям-сиротам» для покупки инвалидных колясок и другой реабилитационной техники для ребят с ограниченными возможностями здоровья.Региональный оператор реализует еще один экологический проект просветительского плана - по сбору отслуживших свое батареек. Эти необходимые в любом хозяйстве «безобидные» штучки относятся к классу опасных отходов и не подлежат утилизации «ЭкоСтройРесурсом». Чтобы не допустить попадания токсичных веществ в воду и почву - оператор установил в администрациях, школах, управляющих компаниях и местах массового скопления людей 75 специальных контейнеров для сбора батареек - за последние два года более 2,5 тонн отправлено на переработку в Челябинск.Также в ходе экоакций «Сдай макулатуру - сохрани лес», организованных предприятием, собрано 48 тонн бумаги, которую экомобиль принимал у школ, предприятий и рядовых граждан. Полученные от сдачи макулатуры средства «ЭкоСтройРесурс» потратил на помощь пансионату для детей-инвалидов.- Умение сохранить окружающую среду и рационально использовать природные ресурсы в решающей степени определяется уровнем экологического воспитания, - сказал директор «ЭкоСтройРесурса» Михаил Захаров. - Такие мероприятия как «ЭКОРАВНОВЕСИЕ» очень важны, ведь каждая акция, каждая заметка привлекают внимание общественности к проблемам экологии. Хочу сказать спасибо всем, кто занимается информированием, экопросвещением и защитой окружающей среды!«Комсомольская правда» благодарит отель «Лотте Отель Самара» за теплую атмосферу, а Самарский БКК - за пирожные с эмблемой «ЭКОРАВНОВЕСИЯ».В ТЕМУАвтопробегом по эко-проблемамОдним из добровольных партнеров стал дилерский центр LADA «Автоцентр на Заводском». Оказалось, что его сотрудники не только продают, тюнингуют и обслуживают автомобили тольяттинского производства, но и прекрасно справляются с граблями и лопатами. В конце сентября авто-десант принял участие во Всемирной акции «Мы чистим мир». Вместе с сотрудниками самарских предприятий, студентами ВУЗов, представителями регионального Минэкологии, Российского географического общества и другими волонтерами, эко-активисты «Автоцентра на Заводском» очистили берег озера Гатное от бытового мусора.- Так мы внесли свою частичку пользы и добра в природу и красоту родного Самарского края, - отметил директор «Автоцентра на Заводском» Владимир Харьков. - Ведь только собственным примером можно привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды, к экологическому воспитанию и культуре населения.