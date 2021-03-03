Вода для интеллекта: «Кристальная» выступила партнером «ЭКОРАВНОВЕСИЯ»

«Умная» вода — для разумных людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На церемонии чествования участников экологического движения Самарской области «ЭКОРАВНОВЕСИЕ» гости получили возможность утолять жажду не обычной чистой водой, а «с секретом». Вода «Для интеллекта IQWater», которая выпускается под маркой «Кристальная», помогает потребителям умнеть. Что же за изюминка, кроме свежести, дарит еще и активизацию умственных процессов? Это йод – химический элемент, который в знаменитой таблице Менделеева красуется под №53. Впрочем, в этой поллитровой бутылочке имеются еще и натрий, кальций, магний, калий. Но именно обогащение артезианской воды йодом делает ее столь популярной среди людей, «функционирующих» в режиме повышенных умственных нагрузок. Показана такая живительная влага всем, но особенно – школьникам и студентам, руководителям и научным работникам. И противопоказаний нет – пей хоть каждый день. Какие же свойства приобретает вода, содержащая йод? Набор впечатляющий: улучшение памяти, повышение концентрации внимания и скорости усвоения информации. Не зря эта вода высоко оценена экспертами и награждена золотой медалью «Продукт года 2015» на международном конкурсе WorldFood. Кстати, бутылочки, в которые Кристальная разливает свою особенную йодированную воду, предполагают, что пользоваться ими будут особенные люди. Тара снабжена специальной крышкой «Спорт Лок» и шкалой с указанием объема для удобства соблюдения питьевого режима.

Между прочим, гости торжественной церемонии, утолив жажду умной водичкой, бутылочки из-под нее выбрасывали не в обычные урны, а в специальные накопители для пластика, установленные в зале. Если уж заботиться о природе, то везде и всегда!

Со своей стороны, «Кристальная» тоже вносит свой вклад в сохранение окружающей среды.

С прошлого года компания проводит экологическую акцию «Чистый город с Чистой водой». Служба доставки воды «Кристальная» принимает ПЭТ-тару, оставшуюся от предыдущих заказов,и пускает ее на дальнейшую переработку. А ответственные потребители получают за сдачу бонусы, которыми могут оплачивать следующие заказы. В выигрыше оказываются все - в том числе, и природа.