Весенние каникулы в Самаре 2021: когда отдыхают школьники

Пока всё говорит о том, что весенние каникулы пройдут вовремя и не затянутся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще в начале года федеральное министерство просвещения опубликовало рекомендованные периоды для проведения весенних каникул 2021. В школах с обучением по четвертям они запланированы на период с 22 по 28 марта включительно, в школах с обучением по триместрам и модулям - с 5 по 11 апреля.

Переноса весенних каникул в Самаре не будет. Об этом сейчас говорят календарные графики, опубликованные на сайтах муниципальных школ. В них значится, что третья учебная четверть закончится 20 марта, а четвертая начнется 29-го. То есть, каникулы состоятся вовремя.

Напомним, что большая часть школьников региона вернулась к обучению в очном режиме. С конца января заболеваемость коронавирусом в Самарской области падает. А значит предпосылок для переноса или продления каникул пока нет.

Учебные заведения остаются вправе сдвигать сроки каникул в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе. Некоторые российские регионы также считают нужным продлить учебный год и сократить летние каникулы. Это поможет ликвидировать отставание от плана, местами возникшее за период дистанционного обучения школьников. В Самарской области с подобными инициативами в 2021-м году пока никто не выступал.