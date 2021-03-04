СТАРТ ПРОДАЖ. Квартиры в новом доме макрорайона «АМГРАД»

Застройщик макрорайона «АМГРАД» ООО Специализированный застройщик «ГВ Девелопмент» объявил о старте продаж квартир в новом, втором доме. Строители уже возвели 8 из 24 этажей, и обещают возводить по 2 этажа ежемесячно. Для этого организована посменная работа бригад. Технология строительства – монолитно-каркасная. Следить за ходом строительства можно в официальных соцсетях макрорайона и на сайте AMGRAD.RU.

Новый дом, в котором открыты продажи квартир, двухсекционный с переменной этажностью 15-24 этажа. В нем 315 квартир комфорт-класса: от эргономичных студий, площадью от 26 квадратных метров, до больших семейных трехкомнатных метражом 87 «квадратов». Каждая планировка имеет свои достоинства: просторные кухни-гостиные, лоджии с панорамным остеклением, дополнительные санузлы, ниши для гардеробных.

Стоимость квартир на старте продаж от - 1, 2 млн рублей. Сейчас, когда продолжает действовать программа «Ипотека с господдержкой – 2020» приобрести квартиру можно на максимально выгодных условиях.

Квартиры предлагаются в трех вариантах отделки: в чистовой, предчистовой и черновой, с качественной стяжкой и застекленной лоджией. Забронировать и прибрести квартиру можно с 1 марта 2021 года, достаточно оставить заявку на обратный звонок на сайте, и с вами свяжутся в удобное время.

На сайте макрорайона «АМГРАД» можно не только ознакомиться с планировками, но и с помощью 3D и VR-технологий, «прогуляться» внутри квартир с ремонтом и мебелью и даже оценить вид из окна! Также можно «пройтись» по будущему макрорайону, посмотреть каким будет двор, детская площадка и зоны отдыха.

Второй дом макрорайона «АМГРАД» составит единое пространство закрытого двора с домом №1, который уже построен и вводится в эксплуатацию в ближайшее время. Фасады, выполненные в благородных цветах, будут гармонировать друг с другом, создавая единый архитектурный облик. Благоустроенный зеленый двор с контролем доступа и видеонаблюдением позволяет жителям чувствовать себя в полной безопасности. Здесь предусмотрено всё необходимое для удобства жителей: современные детские площадки и зоны для спорта и отдыха, коммерческие помещения на первых этажах. Кстати, всё это уже готово вместе с первым домом, так что покупатели квартир в доме №2 будут избавлены от стройки за окном. Большие парковки расположены за пределами двора.

Концепция, которой придерживается застройщик «ГВ Девелопмент» - всё рядом! Макрорайон создается с собственной инфраструктурой, чтобы его жители могли не тратить время на поездки, а больше времени уделять себе и своим близким. А расположенный рядом ТК «Амбар» с фитнес-центром, ресторанами, кинотеатром и десятками магазинов полностью обеспечит жильцов развлекательной инфраструктурой.

Узнать подробнее о макрорайоне "АМГРАД" можно по телефону 8 (846) 215-00-94. Офис продаж находится в ТК «Амбар» работает ежедневно с 9:00 до 21:00.

Застройщик: ООО "Специализированный застройщик "ГВ Девелопмент". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Актуальные цены на https://amgrad.ru/