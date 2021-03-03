«Крылья Советов» возвращаются на «Металлург». Вспоминаем самые эпичные матчи на этом стадионе

Андрей Каряка празднует гол в ворота «Торпедо-Металлурга» в полуфинале Кубка России-2004. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» возвращаются на «Металлург». Но не от хорошей жизни – на «Самара Арене» нашли дефекты металлических конструкций, рабочие будут срочно все устранять. Работы продлятся минимум до 20 марта. Это значит, что две ближайшие домашние игры «Крылья» проведут на «Металлурге» - против «Чертаново» в эту субботу, 6 марта, и против «Иртыша» 14 марта.

Новость о возвращении на «Металлург» многие болельщики приняли с воодушевлением. Фанаты давно просили клуб провести прощальный матч на родном стадионе. Повод, честно говоря, не самый приятный, но возвращение есть возвращение.

«Крылья» играли на «Металлурге» с 1965 по 2018 год. Последний матч был 15 апреля 2018 года. Тогда «КС» обыграли «Енисей» 1:0. Последний гол самарцев на «Металлурге» забил Александр Соболев.

В честь возвращения «Крыльев» на «Металлург» мы решили вспомнить самые яркие матчи команды на этом стадионе. Выдающихся игр в истории «Металлурга» было много, но мы решили остановиться на матчах, которые прошли в новейшее время – в нулевые и десятые.

Полуфинал Кубка России 2004

Начнем с лучшего в новейшей истории «Крыльев» года – 2004-го. Тогда самарцы взяли бронзовые медали чемпионата России и дошли до финала Кубка страны. О кубке и поговорим. Финал с «Тереком» болельщики с удовольствием стерли бы из памяти, но была еще одна игра, про которую не часто вспоминают – полуфинальная, которая и подарила «Крыльям» тот самый финал.

12 апреля 2004 года «Крылья» принимали «Торпедо-Металлург». Дождь лил стеной, но стадион был забит под завязку. И «Крылья» не разочаровали своих болельщиков.

Счет открыл бразилец Мойзес, но «Торпедо» спустя 15 минут отыгралось и перевело встречу в дополнительное время. Тут-то все и началось. Андрей Каряка запустил мяч обводящим стенку ударом со штрафного прямо в сетку, а добил «Торпедо-Металлург» на последней минуте Сергей Виноградов. «Крылья» в финале Кубка впервые за 40 лет!

Победу «Крыльям» в том матче принес выстрел Каряки со штрафного. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Был в том матче и еще один момент, который привел зрителей в восторг – на экране на стадионе показывали, что происходит в раздевалке «КС» и в подтрибунном помещении. Такое тогда было только в еврокубках.

Кубок УЕФА С «АЗ» в 2005

Многие называют этот матч самым ярким в истории «Крыльев», и это не удивительно. Первый раунд Кубка УЕФА, в Самару приехали голландский «АЗ Алкмаар», который возглавляет именитый Луи Ван Гал. В составе есть игроки сборной Нидерландов и такие звезды как Шота Арвеладзе. Неудивительно, что «Металлург» был забит под завязку.

Зрителей не смутило то, что «КС» испытывали серьезные финансовые проблемы. Это была уже совсем не та команда, что взяла бронзу в 2004-м. Уехали Каряка, Анюков, Колодин и не только. Тем не менее, команда Гаджи Гаджиева даже в тяжелом состоянии дала бой именитому сопернику.

Уже на 12 минуте Леилтон отыгрался с Баба Адаму, вышел на рандеву с Тиммером, уложил его на газон и отправил мяч в пустые ворота. Рон Влар, который до сих пор выступает в АЗ, на 18 минуте сравнял счет, точно пробив по воротам Эдуардо Лобоса.

Под занавес первого тайма Адаму сотворил настоящий шедевр. Издевательский перебросил мяч через защитника и пробил голкипера гостей. На 50 минуте Денис Ковба увеличил отрыв хозяев, здорово замкнув головой подачу Шоавы с углового. Спустя 6 минут Кеннет Перес один гол отыграл, но еще через столько же ныне покойный Андрей Гусин снова укрепил преимущество волжан, сыграв на добивании после удара ножницами от Баба Адаму.

На 85 минуте Арвеладзе прорвался в штрафную «КС», прострелил, Лобос коснулся мяча, но отправила его точно в коленку Ван Галена, от которого круглый залетел в ворота.

Дело уже шло к финальному свистку, когда Антон Бобер сместился с правого фланга в центр и с левой ноги зарядил в девятку - 5:3! Восторгу публики не было предела. После матча на пресс-конференции Ван Гал признался, что просто не знал, как играть против этих русских. Жаль, что на выезде «Крылья Советов» уступили 1:3 и не попали в групповой раунд.

После матча с «Крыльми» Луи Ван Гал признался, что не знал, как играть против «этих русских». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Разгром «Амкара» в 2006

Самая крупная победа «Крыльев» на «Металлурге» и в Премьер-лиге. Уже в первые 10 минут поединка Марко Топич забил два гола. Стадион был не заполнен, но те, кто пришел, не пожалели.

К середине тайма подопечные Сергея Оборина, которые позже будет работать в Самаре, воспользовались ошибками хозяев и сократили разрыв. Отличился Кушев. Но за последние 5 минут тайма Лагиевка и Топич, оформивший хет-трик, снова сделали счет разгромным. Марко вообще частенько показывал яркую игру на «Металле». Все местные любители футбола помнят, как он после забитых мячей перепрыгивал через ограждения и выбегал к фанатскому сектору, праздновать успехи команды.

Марко Топич часто праздновал голы вместе с болельщиками. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Но вернемся в 2006 год. Во втором тайме «КС» продолжили доминировать, но реализовали всего два момента. Отличились Медведев и Виноградов.

Та победа долгое время была самой крупной в истории «Крыльев», но в 2020 году они побили свой рекорд, одолев в ФНЛ брянское «Динамо» со счетом 7:1.

Перестрелка с «Тереком» в 2008

Как в этом рейтинге обойти стороной команду 2008 года? Тогда в «Крылья» вернулся Андрей Тихонов, за самарцев играли Иржи Ярошик, Мэтью Бут, Антон Бобер, Эдуардо Лобос, Евгений Савин, Тимофей Калачев и, конечно, Ян Коллер. Командой руководил Леонид Слуцкий.

«Крылья» в тот сезон заняли шестое место и пробились в Лигу Европы.

Один из самых запоминающихся матчей сезона – заключительный. «Крылья» на «Металлурге» принимали «Терек». Многие болельщики с 2004 года считают противостояние с грозненской командой одним из самых принципиальных.

Посмотреть матч тем морозным ноябрьским днем собрались почти 20 тысяч болельщиков, и команды не подвели, выдав на «Металлурге» настоящую перестрелку.

Савин, Таранов и Коллер празднуют гол в ворота «Терека» в 2008. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сначала Андрей Тихонов с пенальти и Иван Таранов с игры положили начало голевой феерии. Однако «Терек» это не обескуражило – гости сравняли через три минуты после гола Таранова. Но тут свое веское слово сказал могучий Ян Коллер. Чешский нападающий похоронил все надежды «Терека» на очки в том матче, забив за четыре минуты два гола. Грозненцы после этого смогли забить еще два, но и этого оказалось мало, чтобы взять хотя бы ничью.

Победы над «Спартаком» в 2004 и 2016

В памяти остались и две победы над «Спартаком» с разницей в 12 лет. Начнем с более свежей.

Декабрь 2016 года. Тогда никогда и подумать не мог, что через полгода «Крылья» второй раз в истории вылетят в ФНЛ. Тем более после того, как самарцы разгромили на «Металлурге» будущего чемпиона - «Спартак» Массимо Карреры 4:0.

Йоан Молло после забитого пенальти в ворота «Спартака» в 2016. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Это была самая крупная победа «КС» над красно-белыми. Главными архитекторами этого разгрома стали Кристиан Паскуато и Йоан Молло. Сначала первый заработал пенальти, а второй его реализовал. Затем Молло собрал на себе почти всех защитников «Спартака» и выдал изумительную передачу на Сергея Ткачева, а тот зряче пробил в ближний угол. Потом уже Паскуато записал на свой счет гол, со второго раза пробив Реброва после подачи Тимофея Маргасова.

Ну а точку поставил Сергей Корниленко, которого защитники благополучно забыли в своей штрафной.

Трибуны «Металлурга» во время матча со «Спартаком» в 2004. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Вторая победа над «Спартаком» случилась в 2004 году.

В самом начале встречи еще совсем молодой Александр Анюков отыгрался в стенку с Андреем Тихоновым и прострелил в штрафную красно-белых, где передачу замкнул, попутно сбив защитников с ног, бразилец Соуза.

Чего только тогда не позволяли себе самарцы. Правда, фортуна какое-то время была на стороне «Спартака». Красно-белым даже удалось сравнять. Гол Романа Павлюченко получился курьезным.

«Крылья» после победы над «Спартаком» в 2004. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Однако в этот день фортуна и все футбольные боги ничего не смогли сделать против Андрея Каряки. Полузащитник «Крыльев» оформил хет-трик, похоронив «Спартак» в той встрече.

Сначала Каряка пушечным выстрелом в своем стиле отправил мяч со штрафного аккуратно в девятку с 20 метров. Затем – с 30 метров, но уже в нижний угол. А следом Андрей переиграл вратаря «Спартака» Войцеха Ковалевского в личной дуэли.

«Спартак» на это ответил еще одним голом (отличился Павел Погребняк), но этого точно было недостаточно.