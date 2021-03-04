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Общество

Под Самарой полицейский спас из снежного плена целое село

Десятки автомобилистов застряли на холодной трассе, Сергей Виноградов вручную выталкивал машины из заносов
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Сергей Виноградов не стал сидеть в машине и пошел помогать людям

Сергей Виноградов не стал сидеть в машине и пошел помогать людям

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Техника не помогала

— Примерно в 20:40 мы попали в пробку из-за снежного перемета и сильной метели. Машин было около 10. Дорогу пытался пробить КамАЗ с ножом для снега, но много застрявших машин мешали ему проехать, — такую историю на днях рассказали в социальных сетях жители Кинель-Черкасского района Самарской области.

Незавидная ситуация произошла на весьма проходной трассе 23 февраля. Движение в эти дни там было тяжелым. Снегопады, заморозки, обледенение дороги — все это дало свои плоды. Специальная техника очищала путь, но погода была такая, что его заносило в считанные минуты. В День защитника Отечества проблема оказалась крайне серьезной, многие жители Кинель-Черкасс оказались в западне.

К счастью, в одной из машин в пробке находился старший инспектор ДПС Сергей Виноградов. Старший лейтенант был на личном автомобиле, но в форменном обмундировании. Он ехал на службу, но тоже оказался в снежном плену.

Ситуация на дороге была ужасной

Ситуация на дороге была ужасной

Фото: СОЦСЕТИ

— Полицейский увидел затор из автомобилей. Техника расчищала проезд, но колонна автомобилистов так и оставались на месте, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Выбирались все вместе

Сергей оценил обстановку, доложил дежурному о проблеме и решил действовать сам, не дожидаясь подмоги, ведь люди уже замерзали. Виноградов стал вручную выталкивать авто из дорожных заносов и регулировал движение. Вдохновленные поступком офицера водители и пассажиры бросились ему помогать. Движение стало потихоньку восстанавливаться.

Инспектор оставался на месте событий около часа. Он организовывал безопасный проезд для автомобилей и специальной техники. Сотрудники МВД покинул дорогу только после того, как все разъехались, а застрявших не осталось.

В социальных сетях Сергея хвалили многие жители села

В социальных сетях Сергея хвалили многие жители села

Фото: скриншот

— Мы все попали в сложную дорожную ситуацию и все вместе выбирались из нее. Считаю, что так и должно быть. Люди должны помогать друг другу, — прокомментировал события того вечера Сергей Виноградов.

Отважного правоохранителя поблагодарили не только в социальных сетях, но и на работе. В районном отделе МВД сейчас решается вопрос о его поощрении.

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