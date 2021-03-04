"Коронавирус медленно убивал ее": Как встретились спасенная самарчанка и ее донор плазмы с антителами

Женщина встретилась с донором, которая ее спасла Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре плазмой с антителами уже несколько месяцев спасают больных коронавирусом. В дело этот метод идет в тех случаях, когда уже больше ничего не помогает. Лечение нормальное, все лекарства уже прописаны – а улучшений нет. И тогда в ход идет последний козырь. Именно так получилось в случае с самарчанкой Людмилой Федоровой. Ей новшество помогло встать с больничной койки, а уже при выписке женщине посчастливилось познакомиться со своим «ангелом».

Людмила Федорова в прошлом году отпраздновала 60-летний юбилей. Пенсия, жизнь только начинается. Но в начале января в больничную койку женщину уложил коварный коронавирус. Начиналось все как обычная простуда: повысилась температура, кашель, слабость.

- Я сначала лечилась дома, под присмотром дочки, дней 5 сидела, но лучше не становилось, а потом и вовсе очень плохо стало и меня привезли сюда, в клиники СамГМУ. Я думаю, это меня Бог помиловал, что я к хорошим врачам попала, - говорит она.

Еще недавно здесь была "красная зона" Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Сначала пациентка оказалась в реанимации. Вспоминает: как будто сквозь туман видела врачей в белых костюмах и думала: «Вот они, ангелы, они спасают меня». Потом Людмила оказалась в палате, но никаких сдвигов в хорошую сторону не было. 21 день женщину поили лекарствами, ставили капельницы, делали уколы.

Сама пациентка домой рвалась всей душой: там остались двое детей, трое внуков и еще рассада!

- Мы же дачники, у меня вся душа болела – как же грядки без меня. И внучка еще рисовала мне открытки передавала: мы вместе все, на даче, среди растений. Как же мне хотелось выкарабкаться!

А потом в палату пришел врач и сказал: будем пробовать переливать вам плазму с антителами.

- Страшно не было. Чего уже бояться. Я сразу согласилась на все. В первый день, когда мне немного крови ввели, не почувствовала ничего. А потом на следующий уже день был какой-то прилив сил, как будто энергия появилась, - признается Людмила.

Медики точно знают, как важна бывает помощь доноров Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Донорская плазма пациентке сразу пришлась к телу: никакого отторжения. И уже буквально через пару дней женщина пошла на поправку.

- Мы уже много человек пролечили по такой методике. Антитела помогают их организму бороться с инфекцией. На одного человека нужно две дозы плазмы, которые вводят с промежутком 12-24 часа. Положительный эффект мы видим уже на следующий день после переливания первой дозы, - рассказала лечащий врач, специалист 4-го инфекционного отделения Клиник СамГМУ Мария Галкина. Она и сама – настоящий герой. Всегда работала в клиниках, на кафедре, но как только появилась необходимость – пошла на передовую – в красную зону. Спасибо ей могут сказать многие поправившиеся пациенты.

Свои слова благодарности врачам еще долго будет говорить и Людмила Федорова. Она уже выписалась, побывала в санатории, чувствует себя хорошо. А сегодня ей удалось познакомиться со своей спасительницей. Оказалось, что своими антителами поделилась с женщиной врач-педиатр поликлиники №15 Софья Кириллова.

Доктор расспрашивает Людмилу о лечении в санатории Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Когда мне позвонили и сказали, что моя кровь спасла жизнь я чуть не заплакала. Донор обычно не знает, как использовали его цельную кровь или плазму, помогла она или нет. Не знает, кому делали переливание. А тут произошло чудо. Для меня это очень хороший знак, что я все делаю правильно. Передо мной в принципе и не стояло выбора, сдавать или не сдавать кровь, я давно этим занимаюсь. И, конечно, когда узнала, что после болезни у меня очень высокий титр антител, отправилась на станцию переливания, прошла все обследования и была рада, когда меня пригласили к сдаче, - рассказывает Софья.

- Я думаю, что таким людям нужно только говорить "спасибо". Сейчас помощь доноров очень важна. И хорошо, что есть люди, которые не безразлична судьба других, - подводит итог Людмила Федорова. Наверняка, с ней согласится и вся ее большая семья, те люди, которые так рады, что дождались маму и бабушку домой, что теперь вместе с ней обяазтельно отправятся на дачу, будут строить новые планы. И этому больше не помешает коронавирус.

ОФИЦИАЛЬНО

Олег ФАТЕНКОВ,

Заведующий кафедрой и клиникой факультетской терапии, д.м.н., доцент, главный внештатный специалист по терапии минздрава Самарской области

- Мы узнали в начале января, что минздрав официально рекомендует использование этой методики, согласовали все это с нашим коллегой, с начальником инфекционного госпиталя Дмитрием Константиновым. Нам очень помогла и станция переливания крови. Мы начали это делать и сразу увидели результаты. Ну и, конечно, я хочу сказать спасибо всему коллективу. За все время, пока мы были ковидным госпиталем, мы успели собрать коллектив, и это не были профильные специалисты. Мы научились правильно одеваться, правильно общаться с пациентами, у которых коронавирус влиял на возникновение необоснованной агрессии, эйфории. И у нас тут был просто военный госпиталь, когда мы быстро, почти мгновенно распределяли пациентов, сразу начинали их лечить, и это и спасло жизни.