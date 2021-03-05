«Чертова дюжина» погибших: что творит коронавирус в Самарской области

До победы над коронавирусом пока далеко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Самарской области продолжает собирать новых заболевших и новые жертвы. Для борьбы с инфекцией предпринимают серьезные усилия, действует ряд ограничений и масочный режим, идет масштабная прививочная кампания. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 5 марта 2021 года.

Снова под три сотни

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом жителей Самарской области выросло на 271 человека. Из них 90 заболели в Самаре, 56 случаев подтвердили в Тольятти, по 13 – в Красноярском и Ставропольском районах. 12 новых больных обнаружили в Отрадном, по 7 в Жигулевске и Сызрани, по 6 – в Кинельском, Кинель-Черкасском и Больше-Черниговском районах. В других городах и районах области заболевших меньше.

Подавляющее число новых заболевших коронавирусом медики обнаружили среди пациентов с внебольничной пневмонией и ОРВИ – 245 человек. А 26 больных не имели внешних признаков заболевания.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 49626 человек.

К сожалению, не обошлось без новых погибших. За минувшие сутки список жертв коронавируса в Самарской области пополнили 13 человек. Самому младшему из них было 46 лет, самому пожилому – 87. Большинство погибших имели сопутствующие хронические заболевания. Общее число жертв коронавируса в Самарской области с начала пандемии достигло 928 человек.

Обходы и прививки

В регионе продолжают действовать ограничительные меры и масочный режим. В том числе медики и управляющие микрорайонами контролируют соблюдение режима самоизоляции теми, кто лечится от коронавируса амбулаторно, на дому. Самарцы с подтвержденным COVID-19 не должны покидать свои квартиры до полного выздоровления. Информация о заболевших из поликлиник передается в районные администрации и дальше управляющим микрорайонами. Они организуют ежедневный обход и обзвон больных. Тем, кто нарушает самоизоляцию, грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Только в Кировском районе Самары с начала пандемии обнаружено 10 таких нарушителей.

Продолжается масштабная кампания по вакцинации. На этой неделе в Самарскую область поступила очередная партия вакцины "ГамКовидВак" - 9400 доз. На сегодняшний день привито более 102 тыс. человек, из них завершили вакцинацию почти 40 тыс. человек.