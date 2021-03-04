Начальник испытательной лаборатории ЦЗЛ НК НПЗ Ксения Константинова: «Мое призвание — химия!»

Ксения Константинова — профессионал в аналитической химии. Фото АО «НК НПЗ»

Начало пути

Ксения Константинова увлеклась элементами таблицы Менделеева, формулами и реакциями уже после школы. Решив поступать в технический вуз, углубленно изучала математику и физику, но, заглянув в аудиторию, где шла лекция по химии, поняла, что чуть не промахнулась - вот же, что действительно интересно! Девушка за месяц подготовилась к вступительным экзаменам, сдала их на «отлично» и стала студенткой химического факультета СамГТУ. После окончания университета Ксению пригласили в аспирантуру по специальности «Физическая химия». Параллельно учебе Ксения трудилась химиком по тестированию нефти и нефтепродуктов. А опыт работы над диссертацией сформировал у аспирантки подход к решению любой задачи.

- Тема диссертации была посвящена хроматографическому исследованию новых веществ, закономерностей взаимодействия - работа внесла значительный вклад в идентификацию новых синтезированных веществ на основе адамантана, - рассказала Ксения Константиновна. - Параллельно, работая, проводила исследования, писала научные статьи, а также вела практические курсы по аналитической химии в университете. Экспериментальную часть для диссертации выполняла в институте физической химии РАН в Москве, где довелось поработать с нашими великими учеными. С теплотой вспоминаю это время. Почти сразу после защиты диссертации возглавила лабораторию нефти и нефтепродуктов иностранной компании, а в 2017 году меня пригласили на Новокуйбышевский НПЗ. Согласилась и ни капельки об этом не жалею!

Четкость и дисциплина

В испытательной лаборатории НК НПЗ скучать не приходится: линейка заводских нефтепродуктов охватывает самый широкий спектр - от сжиженных газов до кокса. Богатый ассортимент берется не с потолка - в его получении задействовано множество установок, процессов, технических решений.

- Нашу работу рутинной не назовешь, - улыбается Ксения Константиновна. - Интересные задачи появляются каждый день, в голове нужно держать много объектов. Наша лаборатория анализирует все, что только возможно в углеводородной химии: от различных газов до бензина, дизеля, мазута, гудрона, битума, кокса. И у каждой продукции своя специфика испытаний, которую нужно четко знать - все образцы горючие, поэтому ошибка может дорого стоить. Работа с ними требует большой точности и строгой дисциплины - за каждый результат мы несем ответственность перед людьми, которые производят эти продукты.

Точности в исследованиях лаборантам ЦЗЛ Новокуйбышевского НПЗ помогает добиться не только профессионализм, но и современное оборудование. Переоснащение лаборатории началось в 2015 году и продолжается сейчас.

- Руководство понимает, что это подразделение должно быть оборудовано по самым современным требованиям, - говорит Ксения Константиновна. - Чтобы конкурировать с мировыми производителями, нужно постоянно внедрять новые высокоточные методы контроля как товарной продукции, так и ее полуфабрикатов, а для этого требуется оборудование нового поколения.

Также современное оснащение требуется и для «воспитания» молодых специалистов - чтобы вырастить настоящих профессионалов, условия для раскрытия потенциала должны быть соответствующими. Тем более молодежь и после вуза продолжает заниматься научной деятельностью - на то, чтобы показать себя на предприятии с этой стороны, им дается три года.

- Как опытные наставники, мы не навязываем ребятам темы, даем им выбор, простор для творчества, - улыбается начальник испытательной лаборатории. - Молодой специалист должен учиться самостоятельности, мы только направляем движение и уберегаем от досадных промахов.

Рабочий день начальника ЦЗЛ начинается в семь утра. Так что коллектив, который окружает ее половину суток, Ксения Константиновна считает своей второй семьей. Взаимно!