Лыжница Ирина Складнева: «В работе оператора, как в спорте, есть свои тонкости»

Ирина​ Складнева -​ лыжница, нефтяник и просто красавица! Фото АО «Самаранефтегаз»

Зима заканчивается, скоро уберет любимый спортинвентарь до следующего снега Ирина Складнева, которую заслуженно называют самой титулованной лыжницей Самарской области. Сегодня бег на лыжах для нее - отдых после работы, а когда-то был всем: и работой, и смыслом жизни.

Ирина родилась на заснеженном Урале, в селе Черновское филиалу спортивной школы по лыжным гонкам особой альтернативы не было, в шестом классе школьница пошла заниматься именно этим видом спорта. Оказалось, это именно то, что нужно: девочка словно родилась с лыжами на ногах - там, где другие спотыкались, летела как на крыльях. Уже через год сельчанка выиграла соревнования Пермской области на призы газеты «Пионерская правда»! И это было только началом большой спортивной карьеры. К окончанию школы Ирина была бронзовым призером первенства СССР среди девушек, вскоре стала чемпионкой мира среди юниоров в Чехии и Австрии. Способную лыжницу заметили и пригласили в Сборную страны. И, хотя в 1994 году Ирина вышла замуж, а через год родила сына, о тихой семейной жизни приходилось только мечтать. Постоянные сборы, соревнования, этапы отбора Кубка мира - судьба профессионального спортсмена заставляла бесконечно колесить по разным странам. И это было здорово!

В 1998 году Ирина в составе российской Сборной побывала в олимпийском Нагано, а сколько чемпионатов России осталось за спиной! Конечно, победы не даются легко, за каждой из них стоят изматывающие тренировки, усталость, боль, нервы и пот. Но разве не гордо звучит - 12-кратная чемпионка России по лыжным гонкам? Однако профессионально заниматься спортом вечно невозможно. Лыжница ушла на тренерскую работу, но выжить на мизерную зарплату было невозможно. Так в 2015 году Ирина Юрьевна стала оператором технологических установок «Самаранефтегаза».

- Конечно, пришлось всему учиться, - говорит Ирина Складнева. - Как в лыжном спорте, в работе оператора есть свои тонкости, здесь тоже важны навыки и энтузиазм. Я рада, что мне выпала возможность научиться чему-то новому, реализовать себя в другом деле.

Тем более что завязывать с любимым спортом не пришлось. Ирина Складнева по-прежнему летает на лыжах, но уже защищая честь своего предприятия. Ирина Юрьевна - постоянная участница «Корпоративной лыжни» и, конечно, корпоративных зимних спартакиад. Теперь она - член спортивной сборной «Самаранефтегаза», и за последние пять лет ее команда ни разу не оставалась без медалей!