Погода в Самаре на 8 марта 2021: какой прогноз дают синоптики на праздник

В Самаре на 8 марта будет снежно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какой будет погода в Самаре 8 марта 2021 года. Синоптики рассказали, чем порадует природа прекрасных дам в их праздник. Впрочем, особенно радоваться и нечему. В понедельник будет снег и метель, но днем будет довольно тепло - столбики термометров могут подняться до -1 градуса.

- Днем и ночью 8 марта будет снег, местами метель и юго-западный ветер 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха будет подниматься в течение суток. Если ночью она составит -8...-13 градусов, то днем в Самаре может потеплеть до -1, - сообщают синоптики.

Конечно, погода совсем не располагающая к прогулкам. Но самый яркий весенний праздник, безусловно, можно встретить и дома - главное, чтобы погода в доме была благоприятной. А если есть настроение - можно отправиться в театр или на концерт. Полная программа мероприятий на 8 марта 2021 года есть на сайте kp.ru.

Напомним также, что днем раньше, 7 марта в Самаре будет холодно по-зимнему, а на дорогах ожидается гололедица. Специалист Приволжского УГМС Ирина Вытягова характеризуют состояние погоды в ближайшие дни как “неустойчивое”. Тем не менее, она сообщает, что несмотря на временное похолодание, температура все же будет немного выше климатической нормы.