Пришел свободным, уехал в автозаке: в Самаре суд изменил приговор директору стройфирмы

В 2016 году Емельянов (на фото - сидит слева) выступал на судебном заседании, по результатам которого квартиру Амелиной оставили за ней, а Яфарова осталась ни с чем Фото: Александра БУДАЕВА

4 марта Самарский областной суд изменил приговор бывшему главе ООО «СК Спектр-плюс» Василию Емельянову. Напомним, его обвиняли в нескольких эпизодах мошенничества, признали виновным, но приговорили к… трем с половиной годам условно.

Мужчина возглавлял строительную фирму, которая возводила многоквартирные жилые дома в Самаре. Для завода «Электрощит», к примеру, в 2010 году он обещал построить дом на Красной Глинке. 360 млн рублей взял, а дом так и не возвел. «Что поделать – кризис», - разводил в суде руками Емельянов.

Также его фирма вместе с ЗАО «ЭДС» строила многоэтажку на ул.Самарской, 165. Сейчас полиция разбирается, как так вышло, что одни и те же квартиры были проданы дважды. А Емельянову вменяют аферу, в результате которой своей квартиры лишилась Джамиля Яфарова.

Как ранее рассказывала женщина корреспонденту «КП-Самара», она взяла под эту квартиру ипотеку, сделала там ремонт, а едва въехала, получила повестку в суд, из которой выяснилось, что за несколько лет до нее эту же квартиру продали другим людям.

- После этого на меня вышли представители Емельянова, они предложили: отдай документы на свою «двушку», а мы тебе «однушку» отдадим. Я согласилась, документы отдала, а в итоге оказалось, что та «однушка», которую мне предлагали, уже давно принадлежит вдове артиста Александра Амелина – Ингрид Амелиной. Так я осталась ни с чем.

Осенью 2018 года Джамилю Яфарову вместе с дочкой выселили из квартиры буквально в никуда, при этом она до сих пор обязана платить ипотеку за недвижимость, которая по решению суда ей уже не принадлежит.

Факт обмана Яфаровой Василий Емельянов также отрицал. Вот только версии выдвигал разные: то он по доброте душевной хотел помочь матери-одиночке, то его заставили отдать ей «однушку» - в общем, как ни крути, не виноват.

Ни прокуратура, ни суд ему, однако, не поверили. Интересно, что при этом гособвинение не стало просить мужчине реального заключения: мол, мужчина уже в годах, в таком возрасте и заболевания разные есть, хватит с него и «условки».

«И это при том, что он ни вины не признал, ни ущерба не возместил!» - возмутились потерпевшие и подали апелляционную жалобу.

- Приговор обжаловали только потерпевшие, а прокуратура в суде протестовала против ужесточения приговора, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» представитель Джамили Яфаровой Оксана Невзорова.

Самарский областной суд, однако, встал на сторону потерпевших. Приговор Василию Емельянову изменили – условной срок "превратили" в три года колонии колонии общего режима. Из зала суда его вывел конвой. Приговор считается вступившим в законную силу, однако у экс-строителя есть возможность подать жалобу в Шестой кассационный суд.

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