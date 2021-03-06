Количество заболевших приближается к 50 тысячам: что творит коронавирус в Самарской области

Количество новых случаев за сутки постепенно снижается.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Количество новых случаев COVID-19 за сутки в регионе постепенно снижается, однако расслабляться рано. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 6 марта 2021 года.
Статистика
За прошедшие сутки выявили 273 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в Самарской области – 49 899.
Больше всего новых случаев в Самаре – 77. Следом идут Тольятти (64 случая), Сызрань (18), Чапаевск (14) и Новокуйбышевск (10). Весь список выглядит так:
- 77 в г.Самаре
- 64 в г.Тольятти
- 18 в г. Сызрань
- 14 в г. Чапаевск
- 10 в г.Новокуйбышевск
- 9 в Ставропольском районе
- 7 в Б-Глушицком районе
- 7 в г.о. Жигулевск
- 6 в Б-Черниговском районе
- 6 в Сергиевском районе
- 5 в Кошкинском районе
- 5 в Приволжском районе
- 4 в Красноармейском районе
- 4 в Красноярском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в Ч-Вершинском районе
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в К-Черкасском районе
- 3 в Волжском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Кинельском районе
- 2 в г. Кинель
- 2 в Безенчукском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Елховском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Нефтегорском районе
К сожалению, скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19. Почти у всех были еще какие-то заболевания. Самому молодому погибшему было 47 лет, самой старшей – 95.
Показатель смертности в регионе – 20,25, по стране – 60,47.
В Самаре родила женщина, переболевшая COVID
В роддоме Самарского областного клинического кардиодиспансера им. В.П. Полякова приняли роды у женщины с врожденным пороком сердца, которая во время беременности переболела коронавирусом. Все прошло успешно.
- Благоприятный исход и появление на свет здорового ребенка – результат слаженной работы медработников областной клинической больницы им. Середавина и областного кардиологического диспансера им. Полякова, - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
Поражение легких беременной женщины было 70%, однако врачам не только удалось победить вирус, но и сохранить беременность.