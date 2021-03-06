Количество заболевших приближается к 50 тысячам: что творит коронавирус в Самарской области

Количество новых случаев за сутки постепенно снижается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество новых случаев COVID-19 за сутки в регионе постепенно снижается, однако расслабляться рано. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 6 марта 2021 года.

Статистика

За прошедшие сутки выявили 273 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в Самарской области – 49 899.

Больше всего новых случаев в Самаре – 77. Следом идут Тольятти (64 случая), Сызрань (18), Чапаевск (14) и Новокуйбышевск (10). Весь список выглядит так:

- 77 в г.Самаре

- 64 в г.Тольятти

- 18 в г. Сызрань

- 14 в г. Чапаевск

- 10 в г.Новокуйбышевск

- 9 в Ставропольском районе

- 7 в Б-Глушицком районе

- 7 в г.о. Жигулевск

- 6 в Б-Черниговском районе

- 6 в Сергиевском районе

- 5 в Кошкинском районе

- 5 в Приволжском районе

- 4 в Красноармейском районе

- 4 в Красноярском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в Ч-Вершинском районе

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в К-Черкасском районе

- 3 в Волжском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Кинельском районе

- 2 в г. Кинель

- 2 в Безенчукском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Елховском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Нефтегорском районе

К сожалению, скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19. Почти у всех были еще какие-то заболевания. Самому молодому погибшему было 47 лет, самой старшей – 95.

Показатель смертности в регионе – 20,25, по стране – 60,47.

В Самаре родила женщина, переболевшая COVID

В роддоме Самарского областного клинического кардиодиспансера им. В.П. Полякова приняли роды у женщины с врожденным пороком сердца, которая во время беременности переболела коронавирусом. Все прошло успешно.

- Благоприятный исход и появление на свет здорового ребенка – результат слаженной работы медработников областной клинической больницы им. Середавина и областного кардиологического диспансера им. Полякова, - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Поражение легких беременной женщины было 70%, однако врачам не только удалось победить вирус, но и сохранить беременность.