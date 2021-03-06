Крылья Советов – Чертаново 6 марта 2021: прямая онлайн-трансляция матча 28 тура ФНЛ

Встреча начнется в 15:00 по самарскому времени. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Большой футбол в конце февраля вернулся в Россию, а теперь добрался и до Самары. «Крылья Советов» в первом домашнем матче года сегодня, 6 марта, сыграют с московским «Чертаново».

Эта встреча пройдет не на «Самара Арене», а на «Металлурге». Перенос связан с дефектами металлических конструкций, который нашли на арене. Их срочно устраняют, однако как минимум два ближайших матча «Крылья» проведут на «Металлурге». Впрочем, болельщики только рады вернуться на родной стадион.

«Чертаново» в последнее время называют фарм-клубом «Крыльев». Это, конечно, не официально, но доля правды в таком наименовании все же есть – в стане самарской команды девять футболистов и главный тренер с «чертановским» прошлым. Так что сегодня нас ждет «чертановское» дерби, как в шутку называют этот матч.

Шутки шутками, а настрой игроков серьезный. «Крылья» в прошлом туре вышли на первое место в турнирной таблице ФНЛ (пусть и только по дополнительным показателям) и всерьез намерены закрепиться на вершине. Для этого подопечным Игоря Осинькина нужно брать очки в каждом матче, тем более с командами из нижней части турнирной таблицы.

«Чертаново» как раз там. Москвичи делят 18-19 места с тольяттинским «Акроном». В прошлом сезоне «черти» боролись за путевку в РПЛ и им не хватило совсем немного до заветной цели, однако массовый уход футболистов в «Крылья» летом значительно ослабил команду.

После возобновления сезона «Чертаново» своих болельщиков тоже не радует. В предыдущем матче москвичи уступили в гостях ивановскому «Текстильщику» 0:1.

Статистика личных встреч. «Крылья» и «Чертаново» до этой встречи играли друг с другом всего один раз – в первом круге этого сезона. Самарцы тогда победили с минимальным счетом. Свою бывшую команду огорчил Александр Солдатенков.

Прогноз на матч Крылья Советов – Чертаново. Здесь не стоит ждать ничего неожиданного – букмекеры и эксперты считают безоговорочным фаворитом матча самарскую команду.

Стартовые составы на игру Крылья Советов – Чертаново можно будет посмотреть 6 марта 2021 примерно за час до начала поединка. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому).

Прямую видео-трансляцию матча Крылья Советов – Чертаново можно посмотреть 6 марта 2021 в «Яндекс Эфире». Также смотрите трансляцию встречи на samara.kp.ru.